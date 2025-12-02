„Proč se vede za ruku s tím holobrádkem?“ Podzim polopenzisty přináší nečekaná zjištění

Sluchová paměť, něco jako by byl třeba tikot hodin z kuchyně dětství, drnčení enderáckých dvojtaktů na ulici, bestiální řev soušky čtelky Duchoňové a podobně. Zde ovšem údery kláves, klapot válce, zvonek na konci řádku, kovový náraz při posunu na nový.
Občas jsem na stroji hodně psal. Například množil básně Václava Hraběte a dělal jiné, dnes nepochopitelné věci. Ruce se samy pohybují, rovnám papír, datluji i zvláštnější znaky. Co na tom, že jen dvěma prsty a palcem na mezerníku. Jako by to posledně bylo včera. Jaksi automaticky jsem i opatrnější při uvědomění si, že překlepy nespravím snadno jako na kompjútru.
Zdánlivě odbočím: slova jsou jako listí na podzim, žloutnou a padají, hnijí nám pod nohama, místo nich raší nová. Je to už docela dávno, co se v češtině začalo říkat senior místo důchodce (nebo starobylejšího penzista), aby to vypadalo víc nóbl. Typický příklad procesu, kdy je slovo nahrazeno méně závadným, jenže nový punc časem matní, škaredé konotace se obnoví a jsme tam, kde jsme byli. Děje se odjakživa.
Karel Kryl měl svého času dost známou píseň nazvanou Důchodce. Pojmenoval by ji dnes Senior? Asi ano, byť tehdy by vás nad takovým nápadem při své vznětlivosti možná poplival. Mně se to slovo nelíbí snad hlavně proto, že jím sám budu brzy označován. I když lepší mě ani nenapadá. Přemýšlel jsem párkrát, co by mohlo být obecnou známkou počínající staroby, jak definovat nástup seniorství. Samozřejmě je to subjektivní, hlavně na mě prosím nechoďte s tím přitroublým moudrem, že věk je jen číslo.
Kdysi jsem uznal za první a neblahý příznak stárnutí pocit, že nepatřičně mladí jsou kluci, které potkávám se slečnami. Říkám si: proč se tahá s takovým holobrádkem, vždyť ta by se hodila spíš ke mně, ne takové holotě. Mimochodem, víte, z čeho pochází slovo holota? Je to původně označení mužů, jimž ještě nerostou vousy. Životní cesta vede vlastně od holoty k holotě, jen tu máme posun z brady na temeno.
Děsím se například příslušnosti do kategorie seniora jako typického voliče určitých stran. Jeví se mi to i jako předsudečné synonymum pro neználka, vždyť tehdy se tak málo studovalo. Ano, dnes má titul každý pitomec, jenže ti na rozdíl od mých vrstevníků, klidně jen s výučním listem, neumějí napsat větu bez chyby.
Na Střeleckém ostrově hnije listí v barvách Leonardova stáří. Vidíte, na to jsem si teď vzpomněl, začíná tak jedna báseň Václava Hraběte. Co se v mládí naučíš, před penzí jako když najdeš. Akorát že už to většinou k ničemu není. Napadla mě ovšem lepší definice: senior je ten, koho nepřekvapí psací stroj. A pije jabčinku, pochopitelně.
Autor je překladatel