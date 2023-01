Znáte Jiřího Suchého jako malíře? Výstava „Co kreslím, když nehraju“ stojí za vidění

Expozicí nazvanou Co kreslím když nehraju nabízí plzeňský rodák rozmanitý výběr od sedmdesátých let do současnosti v mnoha výtvarných polohách a výrazových variacích. Sám instalaci označuje za jednu z nejsoubornějších, které kdy pořádal; shodou okolností jde o 91. výstavu nyní jednadevadesátiletého spoluzakladatele slavného Semaforu.

Jiří Suchý: Co kreslím, když nehraju, kurátorka Aleška Čeňková, Galerie města Plzně, do 15. 1.

A jak uvádějí pořadatelé, i pro skalní příznivce divadla Semafor může být výstava v Galerii města Plzně objevná: „V závěru výstavy můžeme zhlédnout návrh opony pro divadlo Semafor, které oslavilo šedesát let od svého založení. Jiří Suchý se zde kompozičně inspiroval oponou Národního divadla. Oproti Vojtěchu Hynaisovi však postavu vznášejícího se Génia obdařil místo vavřínu LP deskou. Tam, kde Hynais maluje dudy, navrhuje Suchý saxofon a banjo, což je pro divadlo Semafor charakteristické.“

Koníček, nic víc?

Výtvarnou odnož vlastní tvorby hodnotí přitom původně reklamní grafik Suchý skromně a lakonicky. „Jiří Suchý moc fotografovat nedovede...“, uvádí například svůj soubor fotografií.

Tři grácie

„Kdykoliv zahajuju svou výstavu, zdůrazňuji, že nepředvádím nějaká kdovíjaká umělecká díla. Ty obrázky jsou jen dokladem, že jsem šikovnej,“ řekl Suchý. „Vytvářet litografické listy je mým koníčkem, nic víc. Ale přiznám se, že mě vždycky potěší, vyvolají-li u veřejnosti zájem. Pokud navíc vystavuji ve svém rodném městě, je to pro mě svátek. A tak děkuju Plzni, že mi ten svátek dopřála.“