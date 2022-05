Čte dnes ještě vůbec někdo poezii? Některé české sbírky za to opravdu stojí

Na první pohled se to mohlo zdát jako bláznivé řešení. Poezii přece dnes už nikdo nečte, jen hrstka nadšenců, tak proč ji vůbec vydávat? A proč ji proboha začít vydávat zrovna v době covidových omezení, v časech uzavřených knihkupectví?

Jenže svou logiku to mělo. „Byla to odpověď na utlumování edičních plánů ostatních nakladatelů v době covidu. Rozhodli jsme se, že vyrazíme s něčím, co je na první pohled ztrátové nebo skoro až nesmyslné,“ řekl k tomu loni v rozhovoru šéfredaktor Odeonu Jindřich Jůzl. „Myslím si ale, že do silného nakladatelského domu taková edice patří.“