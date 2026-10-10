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Poklad černého delfína. Foglar ukazoval, jak žít s ideály i na počátku temných let padesátých

Recenze   18:00
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Spisovatel Jaroslav Foglar v únoru 1990. | foto: Stanislav PeškaČTK

Někteří tuhle foglarovku ani neznají. Nepatří mezi autorovy nejslavnější ani nejnapínavější romány, přesto skvěle ukazuje, co bylo pro Jaroslava Foglara opravdu důležité: fungující oddíl a pevné přátelství i v dobách, které mohou být velmi temné. Dobrodružství tu není samoúčelné ani neslouží jen k budování napětí. Mladí hrdinové se díky němu učí zvládat situace, které je jednou čekají i v běžném životě.

Proč jsou svět a život zajímavé jen ve filmu? ptají se hrdinové hned v úvodu, aby záhy zjistili, že se sakramentsky pletou, jak by asi řekli jejich nepřátelé Stepní vlci. Ne, nejsme na Divokém západě, to jen Standa s Lojzkem vyrůstají na pražských Vinohradech a nesmírně touží po dobrodružství, jež vidí týden co týden v kinosálech. Jinak se v Praze nudí k uzoufání. Je to město partiček poflakujících se po pasážích, kluků, již chtějí být dospělí dřív, než vyrostou, a tlup rváčů, kteří napadají členy tábornického oddílu, jenž je zřetelně inspirován Foglarovou Dvojkou. Tábornického proto, že skauting je komunisty zakázaný.

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