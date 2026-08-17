Debata, či inkvizice? Co ukázal rozhovor šéfky AfD s moderátorskou hvězdou

Je to už týdny, co v Berlíně do „průvodu hrdosti“ (Christopher Street Day) najel autem islamista Abdul Ballout. Na místě zanechal jednu mrtvou (ženu z Polska) a desítky zraněných, ale protože ho policie při zatýkání zastřelila, případ je tím jakoby hotov. Mediálně však ne.
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Kdo za to může? Ta otázka stále visí ve vzduchu. Může za to Angela Merkelová a její politika otevření hranic? To se říkává u nás, ač se Ballout narodil libanonským rodičům už v Berlíně, a to v roce 2005, tedy dříve, než se Merkelová stala kancléřkou. Ty příčiny jsou hlubší a média si mezi nimi vybírají.
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Žurnalista a mediální manažer Gabor Steingart se na svém webu The Pioneer soustředí na selhání státu. Na systému law and order (právo a pořádek) je prý nejhorší, když nefunguje jedno ani druhé. A pokud jde o město Berlín, jeho justici, fungování soudů, známých letargií a nedbalostí, podle Steingarta lze poměry popsat slovem „chlév“.
Myslí tím situaci, kdy islamistu Ballouta, loni zatčeného v Libanonu, berlínský soud nechal na svobodě. „Vědomě nechali časovanou bombu tikat, prakticky čekali na její výbuch. Nejasné zůstalo jen datum a počet mrtvých,“ napsal Steingart. A tyto položky byly do skládanky doplněny večer 25. července 2026.
Německá strana AfD si zaslouží kritiku v lecčems, to je fakt. Ale vyčítat „hluboce zakořeněnou queerfobii“ partaji, jež má v čele deklarovanou lesbu, je už moc.
Čtenáři progresivistických médií, jako je Der Spiegel, se dovídají i leccos jiného. Komentář Henrika Bahlmanna s titulem Naše společnost nese spoluvinu napovídá dost. Autor přiznává, že islamismus představuje pro homosexuály nebezpečí, že mnoho gayů hlásí hrozby ze strany muslimských komunit, ale pak sdělil to, co mu připadá podstatné: „Jenže si to příliš usnadňujeme, zaměřujeme-li se jen na náboženské a kulturní zázemí pachatele. Queerfobie je v naší společnosti hluboce zakořeněná, AfD ji dokonce přináší do Spolkového sněmu.“ Myslí to Bahlmann vážně?
AfD si zaslouží kritiku v lecčems, to je fakt. Ale vyčítat „hluboce zakořeněnou queerfobii“ straně, jež má v čele deklarovanou lesbu, je už moc. Alice Weidelová vystudovala ekonomii, pracovala pro firmu Goldman Sachs, působila v Číně, naučila se mandarínsky a hlavně už léta žije v registrovaném partnerství se švýcarskou televizní producentkou Sarah Bossardovou (jako nemluvně ji ze Šrí Lanky adoptovala švýcarská rodina), s níž vychovává dva její syny.
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Vidíme specifika pokrokového pohledu na svět. Nestačí být lesbou, nestačí žít s partnerkou rodem ze Šrí Lanky, nestačí společně pečovat o děti. To vše bledne před tím, že Weidelová se odmítá označovat za „queer“ a je proti „manželství pro všechny“ – stačí jí registrované partnerství. Dobře, někomu takový přístup konvenuje, jinému ne. Ale dělat z toho prostředí, jež kultivovalo motivy útoku na „pochod hrdosti“ v Berlíně? To už vyžaduje dávku umanutosti, ať už ze strany politiků, nebo médií.
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U týdeníku Der Spiegel ještě zůstaneme. Není tak názorově jednolitý, jak se zdá. René Pfister si všímá, že čím víc je AfD odsuzována, tím je u voličů úspěšnější. Ilustruje to rozhovorem šéfky AfD Weidelové s Dunjou Hayaliovou, moderátorskou hvězdou veřejnoprávní televize ZDF. Byl veden způsobem „dokázat, že pod slupkou přátelství se skrývá temná tvář fašismu“ a právě tomu Pfister říká „past angažované žurnalistiky“.
Působí tu dvojí optika. Jeden tábor má důkaz toho, jak odvážná a čestná novinářka bombardovala vůdkyni antidemokratické strany kritickými otázkami. Druhý tábor zase důkaz toho, jak aktivistka umanutě tlačí Weidelovou do krajně pravicového koutu strany, jejíž vláda by ohrozila zemi i veřejnoprávní média.
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Ale ve skutečnosti je zřejmé jen to, že ZDF a AfD pojí hluboká vzájemná zášť. Jak píše Pfister, ze samolibého úsměvu Weidelové a ledabylé ironie Hayaliové šlo poznat, že obě ženy měly pocit, že pro svou fanouškovskou základnu udělaly vše, co bylo v jejich silách. Jinými slovy, přesvědčovaly již přesvědčené a vytáčely již vytočené.
V týdeníku Die Zeit to shrnul literární kritik Ijoma Mangold: „Každý rozhovor předpokládá, že druhá osoba má co říci. Pokud to už neplatí, pak se změnil žánr. Technicky vzato se nacházíme v klasickém formátu inkvizice, kde jedna strana zná pravdu a jen se snaží zlomit tvrdohlavost toho, kdo žije v bludu.“
Zlatá slova. Tesat do kamene i u nás.