Svět potřebuje více babypolitiků. Proč nám vládnou dinosauři a jak se jich zbavit?

Pro úspěšnou kariéru v politice musíte mít inteligentní hlavu, ale především železný zadek. Tato slova občas opakoval jeden z doyenů české politiky, nedávno se státními poctami pochovaný kníže Karel Schwarzenberg.

Jeho slova jako by potvrzoval prezidentský souboj ve Spojených státech, kde se podle všeho střetne jeden dinosaurus (Biden) s druhým (Trump). Oba pánové chodili do školy v časech, kdy černoši v Americe ještě nesměli chodit do škol s bělochy, natož aby si v autobuse mohli sednout na místa vyhrazená bílým.

Na druhé straně francouzský prezident Emmanuel Macron počátkem roku jmenoval premiérem teprve čtyřiatřicetiletého premiéra Gabriela Attala. Nedosti na tom: Macronova hlavní soupeřka v boji o post hlavy státu Marine Le Penová si za svou „dvojku“ vybrala osmadvacetiletého Jordana Bardellu, takže pokud by Le Penová vyhrála prezidentské volby, mohla by mít Francie v roce 2027 skutečně babypremiéra.

Zablýsklo se tedy na lepší časy a přichází éra mladých politiků?