Od Kleopatry po královnu Alžbětu II. Když politice vládnou ženy

Výsledky nedávných prezidentských voleb ve Spojených státech se dají chápat i tak, že tamní společnost ještě není připravena na to, aby jí vládla žena. Jiná tabu tam už dříve ale padla: americkým prezidentem se již dvakrát stal katolík a jednou Afroameričan, obojí by přitom bylo v 19. století zcela nepředstavitelné. Podobně ve Francii zatím prezidentku neměli, i když do Elysejského paláce byl již uveden prezident žijící v nesezdaném svazku a později muž ve věku pouhých 39 let s manželkou o čtyřiadvacet let starší.

Přitom už některé prehistorické hrobky svědčí o tom, že jejich posmrtné obyvatelky mohly být vůdkyněmi nebo měly ve svých komunitách významnou roli, ovšem neznáme je jménem. A několik pozdějších významných vládkyň, jejichž identitu známe, se sešlo v knize Ženy v čele státu: Umění vládnout – od Kleopatry po Alžbětu II., kterou sepsala skupina francouzských historiků a novinářů.

Různé příběhy, různé osudy

Výběr je to pestrý a sahá od antiky přes Brunhildu, Marii Terezii, Goldu Meirovou či Indiru Gándhíovou až po Angelu Merkelovou. U některých hrdinek autoři při pátrání po podstatě jejich jednání rekapitulují i radikálně odlišné legendy, které se kolem nich vytvořily: například kolem královny Eleonory Akvitánské (asi 1124–1204), jíž byla ve středověku připisována ďábelská krása, díky které si prý podmanila mnoho mužů. „Doba osvícení, ač vždy ochotná tepat středověkou nízkost, opakovala stejné pomluvy.“ Naopak pro feministky se tato postava pak stávala vzorem, v některých soudobých románech je tak interpretována někdy jako „lesbička zasvěcená do magie keltského pohanství“, jindy revoltuje proti tíživé mužské dominanci a útlaku křesťanského duchovenstva.

„Takové anachronické avatary její postavy ovšem vypovídají víc o naší společnosti než o samotné Eleanoře, která v zásadě zůstává velkou neznámou,“ konstatuje kniha.

Tváře Británie. Královna Alžběta II. a premiérka Margaret Thatcherová.

U nedávných či současných političek toho ovšem víme více, takže autoři uvádějí, že například Margaret Thatcherová „nesnášela feminismus pohlížející na ženy jako na oběti“. Ostatně, také Angela Merkelová dlouho odmítala označení za feministku. To ale platilo jen do roku 2021, kdy na otázku, je-li feministkou, po chvíli váhání nakonec odpověděla: „Cosi se změnilo. Před dvaceti lety bych nevěnovala pozornost tomu, zda jsou k diskusi na pódium pozvaní pouze muži. Dnes mám za to, že to už možné není. Připadalo mi, že to označení se vztahuje na hnutí ze 60. let. Ale dnes můžu odpovědět, že ano. Jde-li o nastolení skutečné rovnosti mužů a žen, jsem feministka!“

Zajímavá jsou také srovnání zmiňovaných žen, a to nejen v případě dvojice německé kancléřky a britské premiérky. I v dalších případech v publikaci totiž figurují političky, které si byly současnicemi, ale s výzvami doby si každá z nich dokázala poradit s rozdílnou mírou úspěšnosti. Samozřejmě i proto, že výchozí postavení jejich zemí bylo v dané době odlišné.

Třeba britská královna Viktorie zažila, jak kočáry tažené koňmi a plachetnice vystřídala železnice a parníky, ke konci života viděla i první automobily a první elektrické tramvaje v ulicích Londýna. Její oficiální korunovační portrét byl ještě malovaný, jako důstojná panovnice na něm „sedí na trůnu dosud nesoucím stopy rokoka pod baldachýnem, který silně odkazuje na 18. století“. Ale později její podobu už rozmnožovaly fotografie a pak i kinematograf; podobný zázrak znamenal i telefon a fonograf, přenášející a zaznamenávající její hlas, který věkem slábl. Když Viktorie nastoupila na trůn, britská aristokratická a venkovská společnost se dosud podobala společnosti v dobách před několika staletími. Toto archaické uspořádání ale změnil rozvoj střední třídy a dělnické třídy spolu se zrychlujícím se procesem urbanizace. A je velmi pozoruhodné, jak se tomu všemu dokázala monarchie i její královna přizpůsobit.

Britská královna Viktorie na dobovém portrétu

Naopak její současnice, čínská císařovna vdova Cch’-si (1835–1908) teprve až na sklonku života přijala několik opatření, která měla Čínu „modernizovat“, například oficiálně zakázala deformování dívčích nohou; také teprve v roce 1905 byly zrušeny císařské zkoušky, založené na dokonalé znalosti konfuciánských textů a u vojenských úředníků na lukostřeleckém a jezdeckém umění. „Tyto reformy však přišly příliš pozdě,“ konstatuje se v knize, protože čínská císařská moc už byla jen „prázdnou skořápkou v čele se zdiskreditovanou osobou bez skutečné moci“. Monarchické zřízení brzy nato stejně zaniklo.

Kniha si však bohužel jen občas všímá toho, v čem spočíval specificky ženský způsob vykonávání jejich funkce, respektive jak se vyrovnávaly s věcmi, na které se u politiků mužů média tolik nezaměřují. V souvislosti s Merkelovou kniha podotýká, že rozhodně každé ráno neřešila, jaké si vezme šaty: „Volbou střídmého šatníku – kalhotové kostýmy se sakem bez límečku na tři čtyři knoflíky, různých barev – dodává své funkci nenucenost a jednoduchost.“

O Alžbětě I. se zase dozvídáme, že počátkem své vlády onemocněla neštovicemi, a aby po nich zakryla jizvy, musela se silně pudrovat. Je to samozřejmě pravda, ale ne úplná: sluší se totiž dodat, že líčidla u ní získávala i další funkce. Jak vysvětluje Martin Hilský, měla jí propůjčovat charakter až „nestárnoucího božstva“ a podtrhovat „bytostnou divadelnost královského majestátu“. Kniha také připomíná přímo „churchillovský“ projev, který roku 1588, v okamžiku smrtelného ohrožení země španělským loďstvem, pronesla k vojákům, k nimž přijela na koni v bílých šatech a stříbrném kyrysu. V proslovu šikovně zdůraznila svou domnělou ženskou slabost, přitom se přihlásila k „srdci a odvaze krále, a navíc krále Anglie“ a prohlásila, že je připravena za vlast zemřít.

Bez vůle k moci

Obecně lze říci, že Ženy v čele státu tvrdí, že pokud se ženy v současném světě spíše mimořádně dostanou k moci, „jen málokdy podléhají hybris a touze po moci jako mnozí muži“. Vedení země se u nich jeví častěji „jako úkol, který je třeba vykonat bez narcismu, pochlebnictví či dobyvačnosti“. Autoři takto parafrázují známý výrok Christine Lagardeové týkající se finanční krize z roku 2008: „Kdyby se Lehman Brothers jmenovali Lehman Sisters, situace bank by byla úplně jiná“ – v tom smyslu, že kdyby se k výkonu moci dostalo více žen, mohli jsme si ušetřit nejednu válku.

Je otázka, nakolik tato slova jsou spíše ideálem než realitou. Vždyť i ženy mohou být agresivní, jen se to často projevuje násilím ne přímo fyzickým. Je asi pravda, že kupříkladu Margaret Thatcherová coby premiérka na nikoho útočit nechtěla a ve válce o Falklandy jen přikázala dobýt zabrané území. Nicméně za Viktorie se rozšířilo britské impérium a ona se nechala prohlásit indickou císařovnou; v evropské cizině se novému titulování posmívali, protože bylo vrcholně pompézní, ale právě jeho nabubřelost se veřejnosti líbila. A Marie Terezie se musela hlavně vojensky bránit Prusku, ale její říše se rozrostla o část rozděleného Polska, i když to bylo hlavně na nátlak jejího spoluvládce Josefa II. a ji z toho tížilo svědomí: „Nedej Bože, abych se z toho musela zodpovídat na onom světě.“

Snad brzy přijdou další ženy, které tuto hypotézu potvrdí anebo vyvrátí. I když v případě Francie je otázka, jestli autoři knihy měli na mysli i několikanásobnou a zatím vždy neúspěšnou finalistku prezidentského souboje Marine Le Penovou...