Polská lekce beztrestnosti, po demonstracích v roce 1981 přišlo stanné právo. Vinu však za to nikdo nenese

V noci z 12. na 13. prosince 1981 skutečně vyjely do ulic Varšavy, Gdaňska a Krakova tanky a vojenské oddíly ministerstva vnitra začaly v celém Polsku obsazovat sídla Solidarity. Ve stejnou dobu vyrážela tajná policie dveře u bytů aktivistů Solidarity, zastavovala vlaky a automobily nebo pořádala zátahy na nádržích, aby na základě tajně vypracovaných seznamů pozatýkala tisíce lidí.

O několik dní později tanky vjely do největších polských dolů, loděnic a hutí, jejichž zaměstnanci odpověděli na vojenský puč okupační stávkou. V některých místech, jako byl katovický důl Wujek, zahájil specializovaný antiteroristický oddíl ostrou střelbu do stávkujících dělníků ustupujících před rozjetými tanky. Tím začala vlna násilí a represí – svým rozsahem nemající obdoby od časů stalinismu, které trvaly sedm let.