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Démoni Polska a Ukrajiny jsou zpět. Po zázračném smíření se vztahy blíží studené válce

Josef Mlejnek
Doporučujeme   18:00
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Démoni Polska a Ukrajiny. Vztahy mezi dvěma klíčovými východoevropskými zeměmi se po letech až zázračného zlepšování naopak blíží studené válce. | foto: Kresba Lela Geislerová

Na počátku ruské invaze na Ukrajinu z února 2022 patřilo Polsko k hlavním podporovatelům napadené země. Na diplomatickém poli, dodávkami zbraní i přijetím stovek tisíc uprchlíků. O čtyři roky později je všechno jinak.

V projevu, který ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pronesl 11. března 2022 v polském Sejmu, vyzdvihl mimořádné sblížení obou zemí po ruském útoku a hovořil o jejich společném boji, ba přímo o historickém poslání čelit v zájmu Evropy společně ruské agresi.

Namísto snahy o zklidnění historických emocí, jakkoli na polské straně oprávněných, však nyní část polských politiků začíná přikládat další bytelná polena do již roztopené pece. A to nemůže skončit dobře.

„Již mezi námi, mezi našimi národy, nejsou žádné hranice. Žádné fyzické. Žádné historické. Žádné osobní,“ uvedl tehdy přímo Zelenskyj. Pak se ale vše začalo postupně kazit a ve špatné obracet.

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