Démoni Polska a Ukrajiny jsou zpět. Po zázračném smíření se vztahy blíží studené válce

V projevu, který ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pronesl 11. března 2022 v polském Sejmu, vyzdvihl mimořádné sblížení obou zemí po ruském útoku a hovořil o jejich společném boji, ba přímo o historickém poslání čelit v zájmu Evropy společně ruské agresi.
Namísto snahy o zklidnění historických emocí, jakkoli na polské straně oprávněných, však nyní část polských politiků začíná přikládat další bytelná polena do již roztopené pece. A to nemůže skončit dobře.
„Již mezi námi, mezi našimi národy, nejsou žádné hranice. Žádné fyzické. Žádné historické. Žádné osobní,“ uvedl tehdy přímo Zelenskyj. Pak se ale vše začalo postupně kazit a ve špatné obracet.