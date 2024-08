80 let od vypuknutí varšavského povstání. Popisujeme sled okolností, které vedly k hrdinství i neúspěchu

V poledne toho dne ještě Komorowski na poradě nejvyšších velitelů ozbrojených sil polského podzemního státu za druhé světové války Zemské armády (Armija Krajowa, AK) rozhodnutí odložil s tím, že je třeba vyčkat na přesnější informace. Okolnosti na první pohled nahrávaly povstání. Dne 23. července 1944 začala německá správa ve Varšavě evakuovat své úřady a kolony prchajících Němců plnily silnice vedoucí na západ. To společně s čerstvým, byť neúspěšným atentátem na Hitlera mohlo indikovat německý kolaps tváří tvář blížící se sovětské ofenzivě – 27. července totiž sovětské jednotky překročily Vislu a dělostřelecká palba byla ve Varšavě slyšet již několik dní. V půl šesté odpoledne dorazil na poradu plukovník Antoni Chrusciel „Monter“ (1896–1970) s tím, že sovětské tanky již vjíždějí na varšavské předměstí Praga. Komorowski se musel rozhodnout.

Ačkoliv politické rozhodnutí zahájit povstání přijala polská exilová vláda v Londýně po bouřlivých debatách již 25. července, konečné rozhodnutí nechala na vojenském velení. Jak upozorňuje historik Norman Davies, ani to ale nebylo jednotné. Nejvyšší velitel polských ozbrojených sil generál Kazimierz Sosnkowski (1885–1969) či velitel 2. polského sboru bojujícího na západě Władysław Anders (1892–1970) byli vzhledem k vojensko-politickým okolnostem proti otevřenému povstání. Pokud by se Poláci pokusili Němce z města vyhnat sami, bez koordinace se Sověty, riskovali by kromě masakru i nepřátelství Moskvy a tím i nevoli západních spojenců, kteří si Stalina nechtěli znepřátelit a přesvědčovali Poláky, aby se s ním dohodli.