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Životní honba za deštěm. Polynésané dokázali dlouhými plavbami osidlovat vzdálené ostrovy

Jaroslav Petr
Doporučujeme   13:30
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Kánoe plující po kanálu, který protéká parkem. Polynéské kulturní centrum. O’ahu. Havaj. Polynéské kulturní centrum. O’ahu. Havaj. Polynéské kulturní centrum (Polynesian Cultural Center – PCC) je zábavní park a skanzen s polynéskou tematikou, který se nachází v Laie na severním pobřeží ostrova Oahu na Havaji. Kromě denních expozic a ukázek nabízí PCC za příplatek také večerní představení. | foto: Profimedia.cz

Jedny z nejúžasnějších odysejí podnikali před tisícem roků obyvatelé západního Pacifiku, když nasedli do velkých kánoí a vydali se do neznáma. Během velmi krátké doby osídlili celou Polynésii, i když předtím dlouhých 1700 let nejevili o plavby do nitra Tichého oceánu nejmenší zájem. Teď vědci konečně našli pro záhadu „dlouhé pauzy“ vysvětlení.

Evropa je hrdá na své mořeplavce. Kryštof Kolumbus překonal Atlantik a přistál v Americe, Vasco da Gama obeplul mys Dobré naděje a dorazil do Indie, Fernão de Magalhães se prosmýkl kolem nejjižnějších výsep Jižní Ameriky do Tichého oceánu. Jejich výpravy jsme v učebnicích dějepisu prohlásili za historické milníky, jež odzvonily středověku a otevřely novověkou kapitolu lidstva.

Není pochyb o tom, že mnoho výprav do neznáma skončilo nezdarem. Lidé, kteří se nestrefili na obyvatelné ostrovy, zahynuli hladem a žízní uprostřed oceánu.

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