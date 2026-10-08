Životní honba za deštěm. Polynésané dokázali dlouhými plavbami osidlovat vzdálené ostrovy

Evropa je hrdá na své mořeplavce. Kryštof Kolumbus překonal Atlantik a přistál v Americe, Vasco da Gama obeplul mys Dobré naděje a dorazil do Indie, Fernão de Magalhães se prosmýkl kolem nejjižnějších výsep Jižní Ameriky do Tichého oceánu. Jejich výpravy jsme v učebnicích dějepisu prohlásili za historické milníky, jež odzvonily středověku a otevřely novověkou kapitolu lidstva.
Není pochyb o tom, že mnoho výprav do neznáma skončilo nezdarem. Lidé, kteří se nestrefili na obyvatelné ostrovy, zahynuli hladem a žízní uprostřed oceánu.