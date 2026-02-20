Vytěžuje portugalská literatura svou revoluci stejně nestydatě jako my rok 1968?

Název románu Dulce Marie Cardoso Návrat se zdá být stejně tak fádní jako přesný. I když při čtení samotného románu vytane, že klíčovým slovem tu je spíš couvání. Zpětný chod zde totiž nabírá v polovině sedmdesátých let 20. století půl milionu Portugalců, kteří se vracejí z Angoly a dalších kolonií. Mezi nimi puberťák Rui, jenž přilétá tam, kde se nenarodil a kde nikdy nebyl. Jako by vše couvalo – míněna je evropská koloniální rozpínavost – a zase se zasouvalo na původní pozice. Z toho vyplývají pochopitelně rozpaky, zklamání, kocovina…
Co se týče Evropy, je to podstatný bod, jelikož nyní vidíme, že tento kontinent couvá snad už ve všech aspektech. Až tak, že se bojí toho, že bude „kolonizován“ obyvateli ze zemí, které dříve Evropané kolonizovali. Evropa se je snaží zadržet, zbabělou fistulkou kníká, že tohle se přece nesmí, což vyznívá zoufale a směšně, neboť dlouhá desetiletí Evropané dělali totéž, navíc dálné državy vydrancovali a z tamních obyvatel si bezohledně nadělali sluhy.
Český čtenář není tak seznámen s portugalskou literaturou, a tak neví, jak moc frekventovaná je v ní karafiátová revoluce. Zda je uondaná věčným užíváním jako srpen 1968 u nás.
Couvání se však odehrává též na osobní úrovni. Rui se z bělocha, který měl v Angole vždy přednostní právo a cítil se přirozeně nadřazený, stává v Portugalsku občanem druhé kategorie, navrátilcem, jenž pobývá v hotelu, chodí v oblečení, které na něj vyšlo, a v neposlední řadě je nucen předčasně dospět a stát se v důsledku dočasné nepřítomnosti otce hlavou rodiny.
Po opožděném a o to šťastnějším návratu otce se Rui zas může zasunout na pozici syna a floutka. Nicméně couvání je tak pouze přehozeno na otce, jenž ví, že musí udělat něco rozhodného, neboť „v tomhle věku už mě nikdo nezaměstná, a i kdyby mi nějakou práci dali, nebyla by dobrá, nemůžu si zničit zdraví a plýtvat silami, které mi ještě zbývají, v zaměstnání, které nás na stáří nezajistí, i kdyby mi tělo nevypovědělo službu a neonemocněl jsem, nebudu pracovat víc jak deset let, nemůžu přijmout plat, který nám nestačí ani na výdaje, natožpak na to, abychom si něco odložili na stáří, co by s námi bylo, kdybych už nemohl pracovat, co bychom si počali jen s tím zoufalým důchodem“.
To všechno zní velmi současně. Však je to také další aspekt evropského života po druhé světové válce. Vypadalo to – třeba i u nás po sametové revoluci –, že se budeme mít pořád lépe, ale ekonomická krize, covid, postupující věk či ještě cosi jiného již leckomu rázně naznačily, že se tato stoupající tendence jednou nutně musí zlomit, a co se týče vyhlídek, bude nutno nekompromisně zařadit zpátečku.
Couvání je však v Návratu podstatné taky z hlediska časového. „Angola má před sebou ještě hodně minulosti, zbývá ještě hodně minulosti, která musí být probádána a popsána,“ řekl José Eduardo Agualusa (1960). Ten je jednak angolským spisovatelem, jednak právě v polovině sedmdesátých let odcházel do Portugalska na studia. Máme velké štěstí, že díky překladatelce Ladě Weissové byly přeloženy jeho dva romány týkající se Angoly a minulosti. Nejde totiž o žádného nýmanda: nikdo ze současných českých spisovatelů nemá takové mezinárodní renomé jako José Eduardo Agualusa. A to zaslouženě.
Jedná se navíc o romány podvratně humorné. Prodavač minulostí (2004) má ve svém středu človíčka skutečně kšeftujícího s minulostí: vyměňuje nepříjemné aspekty z historie svých zákazníků za ty obdivuhodné a tím jim a jejich dětem zajišťuje lepší vyhlídky do budoucnosti. Což není téma nijak vzdálené – místně ani časově –, rozhodně ne tak, jak bychom si přáli. Možná jsme si kdysi mysleli, že aféra rakouského prezidenta Waldheima z osmdesátých let, týkající se jeho podílu na vraždění partyzánů a na deportaci Židů z Řecka za druhé světové války, byla v tomto směru závěrečným tónem. Nicméně nyní vidíme, že naši politici jsou zaměstnáni především zakrýváním vlastní minulosti, respektive že politika pro ně měla být způsobem, jak si od ní pomoci, ale možná to bude přesně naopak. Každopádně za to platíme my všichni minimálně tak, že samo řízení státu se ocitlo na druhé koleji a stojí. Nebo dokonce couvá.
Mnoho se dozvíme
Druhý přeložený román Josého Eduarda Agualusy má též příznačný název – Obecná teorie zapomínání (2012). Román, za nějž obdržel Mezinárodní dublinskou literární cenu, dotovanou sto tisícem eur, popisuje život osamělé ženy, která se při převratu v Angole sama zazdí v bytě, kde následně setrvává dlouhá léta, odkázaná na pěstování vlastní zeleniny na balkoně. Zkrátka se zdá, že angolskému tvůrci se povedlo psát o lokálním – zdánlivě nezajímavém, i když rozlehlém koutě Afriky – tak, že jde o pozoruhodnou literaturu. Takové romány pak pomáhají přirozeně zviditelnit jak spisovatele, tak jeho zemi, aniž by byly kvazituristickými bedekry či politologickými rychlovýklady.
Totéž se snad dá říct i o románu Návrat (2011), který v překladu Kláry Trskové vydalo nyní nakladatelství Meridione. Dulce Maria Cardoso (1964) je velmi etablovanou portugalskou spisovatelkou, k tomu dětství strávila v Angole, načež se právě v polovině sedmdesátých let leteckým mostem vrátila do vlasti.
Portugalská prozaička se českým čtenářům již představila románem Eliete – obyčejný život (2018), jenž by mohl autorku mylně řadit k producentkám tzv. ženského psaní. Hlavní hrdinka se ocitá v životní a vztahové krizi, již se rozhodne řešit prostřednictvím moderních technologií. Zároveň porovnává svůj život s předcházejícími generacemi žen, a tak se vyprávění pohybuje od autoritáře Salazara až po seznamovací aplikaci Tinder. Dodejme, že portugalský politik zemřel v roce 1970, jeho režim Estavo Novo se ovšem udržel až do karafiátové revoluce v roce 1974, kdy bylo vyhlášeno „pět set dnů do konce impéria“, tedy opuštění kolonií. Mimochodem, překvapí někoho, že se v roce 2007 stal Salazar v televizní anketě největším Portugalcem?
V Návratu však Dulce Maria Cardoso zvolila jako hlavní postavu dospívajícího mladíka, což je funkční jednak v tom, že se na Ruiovi dá ukázat, jak se tělesné dospívání prodere ke svým projevům v jakékoli situaci, a jednak v tom, že polovina sedmdesátých let by jistě z dnešního odstupu byla ohodnocena jako doba, kdy ještě hráli prim muži – možná již tady ale začínalo i couvání mužské dominance.
Samozřejmě je nutno mít na paměti, že český čtenář není natolik seznámen, ba zahlcen současnou portugalskou literaturou, a tak nedokáže s jistotou určit, jak moc frekventovaná v ní je takzvaná karafiátová revoluce. Jestli je už tak uondaná věčným používáním jako v české literatuře srpen 1968… A druhá věc s tím související: člověk, jenž nepochází z popisované země, jistě nemá takovou citlivost, aby mu vadily věty dodávající historické informace. Jelikož je patrně nezná, přivítá je a nepřekážejí mu. Ovšem domácímu čtenáři mohou připadat didaktické a román hyzdící.
Na druhou stranu k tomu zas hned musíme podotknout, že k překvapení mnohých je čtení románů s obdobnými didaktickými vložkami dnes ve velké oblibě: lidé jsou rádi, že se dozvědí něco, co nevěděli, a to nenásilnou formou. Co na tom, že se jedná o informace, které měli dávno znát a jejichž neznalost u druhých vyvolává otázku: Kde jste dosud žili? Aby bylo jasné, o čem je řeč: mnozí jsou dnes na setkáních s autory schopni do mikrofonu před ostatními pronést, že se z románu dozvěděli hrozně moc o něčem, o čem dosud neměli tušení, a přitom mají na mysli kupříkladu otázku Sudet…
Návrat mořeplavců
V českém prostředí máme již dlouho přeložený román Jidášova díra (1979) Antónia Loba Antunese (1942), jenž se jakožto mladý lékař ocitl v Angole ve vojenské uniformě a napsal o tom následně úžasně deziluzivní text, který je monologem navrátilce směrovaným k prostitutce v nočním podniku: „Co by s námi vlastně udělalo štěstí? Už jste přemýšlela o tom, jak zaskočení a bezbranní bychom byli, jak bychom všude kolem sebe hledali nějakou uklidňující smůlu, jako děti na školní slavnosti hledající usměvavé tváře příbuzných v publiku?“ Další román tohoto tvůrce, jenž byl přeložen do češtiny, Návrat karavel (1988), se vrací do téhož zlomového období, ale zároveň ilustruje ono velké couvání: slavní portugalští mořeplavci bloudí po Lisabonu a vyhlížejí návrat lodí ze zámořských výprav.
Přihodit můžeme rovněž belgického prozaika Huga Clause a jeho román Fámy (1996), který má ve svém středu zraněného dezertéra z Belgického Konga, po jehož návratu se navíc začne krajinou roznášet podivná nákaza. A odtud už je to pouhý kousek ke kultovnímu Srdci temnoty (1899), kde zazní výmluvná Kurtzova poslední slova: „Ta hrůza! Ta hrůza!“ Připomeňme, že ho anglicky napsal Joseph Conrad, Polák narozený v tehdejším Rusku. To jen pro ty, kdo dnes hlásají rasovou čistotu, kterou sami postrádají.
A dále stojí za to vzpomenout, že všechny ty Vzpomínky na Afriku (1937) Karen Blixenové, letecké příběhy Antoina de Saint-Exupéryho či Roalda Dahla, z nichž koneckonců těží ještě sláva románu Anglický pacient (1992) Michaela Ondaatjeho, vlastně stojí na romantizování kolonií. Což samozřejmě neznamená, že se nejedná o hodnotná literární díla.
Jako vejít do mapy
Návrat nabízí skvělé obrazy. Například když chce Dulce Maria Cardoso ukázat, jak na sebe naráží nostalgie s realitou: „Když otevřeli balík z Portugalska, poprvé jsme se sestrou uviděli třešně, dorazily staré a svrasklé v bedničce se dnem vystlaným slámou. Máma se do nich pustila s takovou chutí, že jsme si se sestrou mysleli, že třešně musí být to nejlepší ovoce na světě, třešním se nic nevyrovná, opakovala máma, ale vůbec neměla pravdu, neexistuje asi nic tak nedobrého jako třešně.“
Se stejně nenápadnou působivostí je pak popsán návrat do vlasti: „Sešli jsme po schodech a sestra řekla jsme v Portugalsku. Nevěděli jsme, co máme dělat. Bylo divné vkročit na portugalskou půdu, bylo to jako vejít do mapy, která visela na stěně ve třídě.“ Zároveň je následně Rui v hotelu přeplněném navrátilci, o něž nikdo nestojí, svědkem směšné nevraživosti: „V hotelu je spousta lidí z Mosambiku, ale ti z Angoly se s nimi pomalu nebaví. Mosambičani jsou posedlí tím, že žili v perle Indického oceánu…“
A jelikož je krátce po pádu pravicového režimu, Portugalsko je velmi náchylné k tomu, aby podlehlo levicové nákaze. Mezi navrátilci se dokonce konají plenární schůze: „Buržoazní společnost ještě nebyla vykořeněna ve svých nejhlubších základech, fašistická bestie nás nadále ohrožuje a konec zápasu za beztřídní společnost je stále v nedohlednu, pryč s hladovými mzdami, pryč s kapitalistickým vykořisťováním, ať žije revoluce. Zástupce výboru hotelových zaměstnanců mluví už přes půl hodiny. Když konečně zmlkne, je to taková úleva, že se všichni roztleskají.“
Když si to zrekapitulujeme: navrátilci nikoho nezajímají, jsou jen přítěží. Navrátilci věčně litují pouze sami sebe a toho, že v Africe nechali svůj dobrý život. Ale nikdo nepolituje Angolu či Mosambik, natož ty, kteří ve vydrancovaných zemích zůstali opuštění. Evropané se možná posmívají Afričanům, že nejsou schopní si sami vládnout. Ovšem Evropané sehráli v africkém prostředí pouze role vrahů a zlodějů.