Posedlost Amerikou. Bin Ládin a globální levice měli překvapivě mnoho společného

Snem Usámy bin Ládina a jím vedené globální teroristické sítě al-Káida bylo politické sjednocení všech muslimů pod jedním chalífou. Cestou k tomuto snu mělo být svržení zkorumpovaných režimů v muslimských zemích a změna politiky Spojených států, protože USA režimy v zemích, jako je Egypt nebo Saúdská Arábie, drží u moci. Pracovním nástrojem na této cestě pak měly být spektakulární sebevražedné útoky proti Američanům, jako byly ty z 11. září 2001. Antiamerikanismus al-Káidy přitom čerpal ze západní levicové kritiky Spojených států: bin Ládin studoval svého nepřítele a dobře ho znal.
Bin Ládin sehrál zásadní roli v prvním bombovém útoku v dějinách Saúdské Arábie, kdy před budovou Národní gardy v Rijádu explodoval automobil a zemřelo při tom pět amerických vojáků.
Al-Káida měla dvě tváře, dokázala proto oslovit dvě publika: radikální muslimy a militantní globální levici. Egyptský lékař z prestižní káhirské rodiny Ajmán az-Zaváhirí (1951–2022) hovořil jazykem islámu, sliboval vládu islámského práva a promlouval k nespokojeným muslimům. Saúdskoarabský milionář Usáma bin Ládin (1957–2011) oproti tomu zdůrazňoval imperiální ambice USA, které vinil z válečných zločinů, rasismu a nefunkční demokracie, jež je ve skutečnosti jen špatně skrývanou oligarchií. A takovým tvrzením oslovoval nejen muslimy, ale část globální levice.
Všechno, co vadilo
Zásadním momentem se pro Zaváhirího a bin Ládina stalo rozmístění amerických vojáků v bezprostřední blízkosti nejposvátnějších islámských okrsků v Mekce a Medíně během operace Pouštní štít (1990). Tato operace měla odstrašit tehdejšího iráckého diktátora Saddáma Husajna od útoku na ropná pole v Saúdské Arábii. Hrozba ze strany Saddáma Husajna tehdy byla reálná, když krátce předtím irácká armáda obsadila sousední Kuvajt, ceny ropy na světových trzích letěly vzhůru a hrozily spustit globální hospodářskou recesi.
Bin Ládin ale operaci Pouštní štít pochopil jako pokračování středověkých křížových výprav a jako útok bezbožných Spojených států na samé srdce islámu.