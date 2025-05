Poslední máj, biblické lásky čas. My se rozplýváme nad Májem, ale Píseň písní nabízí čistou lásku

Táhni mne za sebou! Dáme se v běh (…) Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání opojnější než víno. Takto spontánně a přímočaře vtahuje čtenáře do textu Písně písní i do svého vnitřního světa dívka, kterou dnes známe jako Šulamit. Na rozdíl od Jarmily, již Mácha obdařil příběhem, o Šulamitce se jako čtenáři dozvídáme jen útržky informací. Vlastně jen to, jak vypadala, co si myslela a cítila. A také že byla velmi zamilovaná.

Sama Píseň se hned prvním veršem hlásí k tomu, že je „nejkrásnější z písní Šalomounových“, tedy písní krále, který žil před třemi tisíci lety a byl jakýmsi generickým milovníkem celé Bible. Jenže text se ani nesnaží tvářit, že jde o monolog muže. Vždyť hlavní protagonistkou i mluvčí je mladá dívka – a v Písni mluví nejen jako první, ale také i jako poslední. Do povědomí lidstva vstoupila mnoha hláškami, které ji proslavily i mezi nečtenáři Bible. Třeba obraty jako „jsem nemocná láskou“, „silná jako smrt je láska“ nebo „můj milý je můj a já jsem jeho“. To všechno známe z Písně, aniž bychom ji četli. Ostatně, i Mácha udělal svým veršem „hrdliččin zval ku lásce hlas“ jasnou narážku na Píseň písní, konkrétně na „hlas hrdličky, který je slyšet po naší zemi“...