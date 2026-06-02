Český překlad druhého románu nizozemské prozaičky by bylo snadné přehlédnout. A podobně neokázale, avšak účinně pracuje samotná Sacha Bronwasser (1968), co se týče vyprávění. Svůj románový svěrák uvede do chodu velmi nemilosrdně a s velkou důsledností: až čtenář zkoprněle kouká. Je tu temná minulost, která se postupně vyjevuje. A jsou tu rovněž temné předzvěsti, na něž je expertem jeden z hrdinů. Navíc se román nejmenuje Poslouchej náhodou, Sacha Bronwasser intenzitu svého díla stupňuje tím, že jedna postava opravdu směřuje vyprávění vůči druhé – i když v tomto případě se jedná pouze o vyprávění v přeneseném slova smyslu, tedy nikoli orální a tady a teď.
Paradoxně ovšem právě úvod Poslouchej (2023) působí slabě, obnošeně. Je to totiž z nuly na sto: další z románů, kde nám někdo najednou tvrdí, že musí strašně moc vyprávět to, co se mu kdysi stalo a co mu naprosto změnilo život. Je to údajně děsně naléhavé: „Naše historie mi byla kamínkem v botě, kterého jsem si nevšímala, ale když jsem ho konečně vyndala, nešlo na něj nemyslet. Budeš si na to zkrátka muset udělat čas.“ Kolik z nás má někoho, komu náhle potřebuje cosi neodbytně říct o tom, čím naprosto změnil, vykolejil náš život? A kolika čtenářům Poslouchej se po dočtení bude zdát, že tak to opravdu bylo v případě dvou žen z tohoto románu?
Situace v románu vystihuje nejistotu normálních lidí, která stojí za tím, co je považováno za umění: nikoli to, co nás znejišťuje, nýbrž to, u čeho si nejsme jisti, o co má jít.
Skutečně se zdá, že se Sacha Bronwasser potřebovala dostat z příběhového přízemí za jakoukoli cenu, třeba i prostřednictvím lehkého mudrování, a to ještě než má čtenáře na své straně: „Pro náš příběh potřebuju třetí osobu, poněvadž každý příběh spočívá na třech bodech. Jinak se převrátí.“ Ale po rozpačitém začátku tento románový verpánek pevně stojí, než bys řekl švec. Nizozemská prozaička nás má velice rychle v hrsti, a to navzdory tomu, že je román rozsekán do příběhů sice provázaných, ovšem časově poměrně odlehlých. Pohybujeme se od poloviny osmdesátých let 20. století do roku 2021. A k tomu se jedná o román pařížský, jehož podstatná část se přitom odehrává v Nizozemsku.
Nikdy je nevyslovím
Začněme Marií a jejími studiemi ještě v Nizozemsku. Dívka z běžné rodiny se najednou dostane na uměleckou školu, tedy do úplně jiného prostředí. Stává se z ní de facto zcela nový člověk. Dělá věci, které dosud nedělala: „Teoretické hodiny přestávají být jednou velkou šedí nevědomosti a nechápání, se slovníkem na dosah ruky se prokousávám texty Michela Foucaulta a Jeana Baudrillarda, v každé větě použijí čtyři slova, která jsem doma nikdy neslyšela a nikdy je nevyslovím. Pompéznosti a hermetičnosti se už nezpěčuji. Snažím se statě dočíst do konce a spatřit v nich význam. Občas se mi to podaří.“
Poslouchej
Zároveň se ocitá v konkurenčním prostředí, kde se slabošsky taktizuje: „Mou práci má pak okomentovat jeden student ze skupiny posluchačů, tak jako tomu bylo u všech předchozích kandidátů. Bere se v potaz to, že tito studenti už mají posudky za sebou, tudíž se budou ,svobodně vyjadřovat’. Pokud byli vyučující kritičtí, tak si student zpravidla ještě přisadí, jestliže se vyjadřovali kladně, pak začne nervózně pět chválu.“
Prázdniny jsou potom jen nepříjemným přerušením života v nové intelektuální póze. Návrat domů a volno totiž přejí letním láskám a taky Marie jednu prožije – se studentem anglistiky. Přesto se za tento „normální život“ po návratu do uměleckého prostředí univerzity stydí: „Vymyslím si jiné léto. Říkám si, co mě to popadlo, a namlouvám si, že to nemůže pokračovat, tyhle světy do sebe nezapadají, že tohle jednoduché štěstí je příliš snadné. Příliš měšťácké.“
Stejně jako si Marie svléká svůj starý život, tak ji její učitelka a fotografka Flo navléká do nového skafandru. Doporučuje jí filmy a knihy, Marie kvůli ní dokonce hubne a podle pokynů své mentorky se i odívá. Má to výrazný dopad nejen na Mariin intelektuální růst, nýbrž též na její nerušený univerzitní život: „Tvá pozornost mi skýtá ochranu před skrytým lovem, jenž byl mezitím zahájen na jiné studentky. Před učitelem odborné teorie, který člověku po vypití pár skleniček pokládá masitou ruku kolem krku… Před docentem filozofie, téměř padesátiletým a upoceným, jenž na individuálních konzultacích projevuje hluboký zájem o metafyzické pozadí naší práce a hlavně o to, jak se v ní odrážejí naše pudy – analýzy, které často ústí v nářky na jeho vlastní manželství bez sexu.“
Nemají na to názor
Připomeňme, že se nacházíme v osmdesátých letech, nikoli v současnosti. Kdyby současné zvyklosti či nároky platily retroaktivně, tak by se spousta postarších profesorů dnes musela rozvést se svými manželkami, o mnoho let mladšími než oni, i když rovněž již nikoli mladými, neboť se kdysi seznámili jakožto vyučující a studující. Sice díky svým manželům tehdy beze studu vystudovaly a získaly doktoráty, nicméně po těch letech by ze sebe možná rády setřásly péči o ty panovačné, zahořklé starce.
Ale vraťme se k ženské linii. Flo Marii nově vytvaruje po vzoru Pygmaliona – Marii změní dokonce na M. – a vposledku jí ukradne duši. Aspoň tak, jak víme, vnímali v minulosti domorodé kmeny fotografické snímky. A to přesně udělá Flo. Povětšinou skrytě pořizuje kolekci Mariiných fotografií a z nich následně sestaví knihu. Na její křest Marii pochopitelně pozve. A ta zas z maloměsta pozve rodiče. O to je vše potupnější: „Vidím rodiče, jak se dívají, na fotografie a na mě, neodvažují si klást otázky. Bude to nejspíš umění, nemají na to názor…“ Poslední věta skvěle vystihuje nejistotu normálních lidí, která stojí za tím, co je považováno za umění: nikoli to, co nás znejišťuje, nýbrž to, u čeho si nejsme jisti, o co má jít.
Poslouchej tak vedle všeho ostatního vrací do hry palčivou otázku současného kulturního provozu, jež se vzhledem k vysoké frekvenci biografických děl neustále znovu vynořuje a k níž se vzhledem k jednotlivým okolnostem, sympatiím či známostem vyjadřují titíž pokaždé odlišně. Nevadí údajně ku své slávě používat mrtvé – za všechny asi ty nejohmatanější: Kubiše s Gabčíkem.
Nevadí údajně používat ku své slávě mrtvé, když to jejich příbuzní odsouhlasí, jako nyní v případě nebohé Simony Monyové. Jako bychom nevěděli, že největší pohromou pro umělcovo dílo bývají právě příbuzní a jiní dědicové. A jako by se umělec chtěl dohadovat s neteří, co může o tetičce natočit či napsat. Na něco takového můžou přistoupit jen zištní řemeslníci, jimž jde o senzace a výdělky, a jimž proto stojí za to nechat si do vlastního díla vrtat od příbuzných „portrétovaného“.
Pokud jde o skutečné umění, to je založeno především na sebevědomém, suverénním gestu. Vůbec se nezabývá reálnými příběhy, a když už, tak rozhodně nechce, aby byly co nejvěrnější vzhledem k realitě: umění otrocky neopisuje. Kdo se podívá na dokument o Emilu Zátopkovi a následně na film Davida Ondříčka, vidí akorát Václava Neužila nesmyslně napodobujícího běžce, přičemž hraný film nikdy nemůže dosáhnout intenzity dobových záznamů z helsinské olympiády. Příznačně se Daně Zátopkové velmi nelíbil román Jeana Echenoze Běhat (2008), jenž byl životem jejího manžela volně inspirován. Umělec není napodobitel a historik, nýbrž tvůrce, který se snaží cosi nově nasvítit nebo to rovnou podemlít opozitním náhledem či komikou jako třeba Hanebný pancharti (2009) Quentina Tarantina. Nacistická elita v tomto filmu uhoří v kině. Není to podle pravdy, ovšem má to katarzní účinek.
Narodily jsme se tady
Umělec v neposlední řadě nesmí mít strach, že udělá faktickou chybu. Nic takového nemá s uměním vůbec nic společného, potřebná je především odvaha. V umění se může všechno, pokud je to funkční. Proto se skutečný umělec nikoho na nic neptá. To je naprosté nepochopení umění. Kdybychom se ptali na všechno neteří, žádné umění neexistuje, jenom kulturní provoz. Snahou vyhovět příbuzným rozhodně žádné umění nevznikne. To, zda byla Flo umělkyní, či sprostou zlodějkou Mariiny duše a její kniha atentátem na jejich přátelství, tady ale těžko rozhodneme, neboť jsme její snímky neviděli.
Marie od Flo a intelektuálního prostředí utíká. Ještě než se vrátí domů a napojí se na svůj předchozí, autentický život – tedy na ten před odchodem na univerzitu –, si však prožije pozoruhodnou lekci v roli pařížské au pair. V tom totiž spočívá onen útěk. A taky v propojení s pařížskými bombovými atentáty a s třetí nohou románového verpánku, kterou je Philippe.
Je pozoruhodné, jak si Sacha Bronwasser dává záležet na popisu chování mladé francouzské rodiny vůči té cizí holce, která zrovna u nich dělá au pair. Takových chův je dlouhý seznam, postupně přicházejí a zase odcházejí. Pustí ji do bytu, nechají jí na starost své děti, ale přitom se vůbec nezajímají o to, kdo je a jak žije. I když Marie vlastně do Paříže odjela proto, aby na svůj předchozí život zapomněla. Což dokládá i poznámka ohledně její španělské kamarádky Clary, již si našla v jazykové škole: „O našem předchozím životě jsme se nebavily, narodily jsme se v den, kdy jsme přijely sem.“
Nicméně pořád jsme v osmdesátých letech, takže celý jazykový kurz má totožné zkušenosti: „Clara také začala pracovat jako au pair, v Montreuilu, ale rodinu po pár týdnech opustila, protože jí její zaměstnavatel neustále sahal na prsa – což byla variace na případ jedné z Němek a také té Švédky v uplynulých měsících. Podle ní jsem měla štěstí.“
Marie pracuje v rodině Philippa. Ten je nejmladším, čtvrtým dítětem vysokého francouzského úředníka a vypadá to, že s manželkou patří k těm, kdo jsou nejen mladí a úspěšní, nýbrž rovněž necitlivě sebestřední a poživační. Ovšem není tomu tak. Philippa sice najdou po jednom bombovém útoku v objetí s jejich předchozí, německou au pair, která navíc nemá pod sukní kalhotky, ale to je pouze pitomá shoda okolností.
Bez mužské postavy
Nejmladší synek je poněkud jiný než starší sourozenci a má neblahé předtuchy, jež se několikrát vyplní. Stejně tak ho opanuje silný pocit, že cosi hrozí jejich německé au pair, proto ji horečně sleduje. Až se to jednoho dne potvrdí. Oba z toho vyjdou trvale poraněni, i když jejich jizvy mají odlišnou viditelnost. V celém románu – uvědomíme si zpětně – nenajdeme žádnou impozantní mužskou postavu. Jen samí osahávači a v případě Philippa jde zas o senzitivního oukropečka, jenž se po atentátu zhroutí do sebe. A s ním život jeho rodiny.
V Poslouchej (2023) tak Sacha Bronwasser využila svého kunsthistorického vzdělání i faktu, že studovala též v Paříži. Po dočtení románu, přeloženého Veronikou ter Harmsel Havlíkovou a vydaného Nakladatelstvím Lidové noviny, si říkáme, že by třeba stál za přeložení též debut nizozemské autorky Nic není lež (2019). A taky že se snad Sache Bronwasser nevymstí, že v románu píše o všech těch pařížských bombových atentátech. Mimochodem, zmínka o úpravě tamních odpadkových košů, aby byly průhledné, v českém čtenáři ihned asociuje, že z pražského metra kdysi na dlouhé roky naprosto zmizely.
K českému vydání Poslouchej ještě dodejme, že se zdá těžko uvěřitelné, že se v roce 2026 objeví na pultech knihkupectví svazek a v něm namísto „zhlédnout“ opakovaně „shlédnout“. Dále jsou v celé knize trojtečky bůhvíproč tučně… A v tiráži je potom dokonce chyba ve jméně samotné překladatelky.