Čistá rasa se změnila v národ krys. Jak to bylo v poválečném Německu s literaturou?

Bombardování německých měst po obratu vývoje druhé světové války neznamenalo prohru jen proto, že přineslo trosky a v nich mrtvoly, nýbrž rovněž proto – jak W. G. Sebald píše –, že šlo o prostředí, kde se začalo výrazně dařit parazitům: „Nápadně sporé připomínky a příslušné komentáře si lze vysvětlit nevyslovenou tabuizací, jež je o to pochopitelnější, uvážíme-li, že Němci, kteří si předtím předsevzali úplně vyčistit a hygienizovat Evropu, se teď musí bránit proti vlastnímu, v jejich nitru se vzmáhajícímu strachu, že jsou ve skutečnosti sami národem krys.“

Čistá rasa tady vzala zasvé. A stejně tak vyvolený národ, neboť díky eseji Letecká válka a literatura nahlédneme, že se Němci chovali jako zvěř, a to nejen ve vyhlazovacích táborech. Vidět to můžeme i na nepatrném detailu z vybombardovaného Hamburku, kde podle svědectví v neporušeném domě na balkoně lidé v poklidu popíjeli kávu: „U kolonie hmyzu nepředpokládáme, že její obyvatelé po zničení sousední stavby strnou a propadnou smutku. Od lidské povahy však očekáváme jistou míru empatie.“

„Ze všech těch hrůz, které jsem sám nezažil, na mě padá stín, z nějž už asi nikdy nevystoupím.“

A teď se zaměřme na druhou stranu, na Spojence. „Většina Němců dnes ví, nebo si alespoň myslíme, že to ví, že zkázu měst, v nichž jsme kdysi žili, jsme sami vyprovokovali. Sotva bude dnes někdo pochybovat o tom, že kdyby to maršálu Göringovi technické prostředky umožňovaly, neváhal by zničit Londýn.“ Sebald je ve své argumentaci nemilosrdný, nepodléhá žádné sebelítosti a nevidí Němce jako nebohé chudinky: „Opojná vidina zkázy jde ruku v ruce s faktem, že i známé průkopnické úspěchy bombardování měst – Guernica, Varšava, Bělehrad, Rotterdam – jsou dílem Němců.“

Stojíš v pěkné rovině…

Dílo německého prozaika a esejisty W. G. Sebalda (1944–2001) vychází česky díky překladateli Radovanu Charvátovi a v poslední době též nakladatelství Opus. Letecká válka je již devátým titulem, který se zde objevil. Původně si autor článku tuto knihu pořídil pouze soukromě a neměl v úmyslu o německém tvůrci znovu psát, ovšem po přečtení změnil názor, protože W. G. Sebald je pozoruhodný nejen tím, co říká o minulosti, nýbrž rovněž tím, jak to v mnohém připomíná naši současnost.

Navíc je tu nanejvýš podstatné, jak je to podáno. Esej německého literáta, původně přednesená v roce 1997 ve Švýcarsku, je totiž velmi osvěžujícím čtením v tom, že ten, kdo promlouvá, přemýšlí, mluví, neboť má co říct, a je schopen vyjádřit pochyby. Jak blahodárné je takový text na sebe nechat působit: vedle všech těch žvaníren, kde se směšný vykuk uchází o náš hlas, kde někdo v rádiu promlouvá jen proto, že kdosi jiný nemohl a že do zpráv zbývají ještě dvě minuty, případně vedle řady magisterských či doktorských prací, kde se pouze popisuje papír neoriginálními, opatrnickými vývody, které nejsou dobré k ničemu jinému, než aby ti, co už titul tímto způsobem získali, ho milostivě udělili dalšímu.

Nepřekvapí, že W. G. Sebald se leteckou válkou a jejím ohlasem v německé literatuře zabýval z osobních důvodů, přestože se sám v té době teprve narodil: „Když se dívám na fotografie či filmové dokumenty z války, mám přesto dodnes pocit, že z té doby pocházím, a ze všech těch hrůz, které jsem sám nezažil, na mě padá stín, z nějž už asi nikdy nevystoupím.“ Není to zájem pouze jednostranný. Jako mladý odešel do Anglie, kde vyučoval na univerzitě. A to právě na východě, odkud létaly bombardéry nad německá města: „Jednou jsem slyšel vyprávět někdejšího palubního střelce, že hořící Kolín bylo vidět z jeho obráceného sedadla v prosklené kabině ještě v době, kdy už byli zpátky nad nizozemským pobřežím, jedna ohnivá skvrna v tmách, jako ohon nehybné komety.“

Ale aby to nevypadalo, že poangličtělý Sebald se snažil předstírat hru na správňácké Angličany a nacistické krysy: „Vzpíralo se veškerému zdravému ekonomickému instinktu nechávat jen tak ležet jednou vyrobený materiál, stroje a jejich cenný náklad bez využití na letištích východní Anglie. Rozhodující pro pokračování ofenzivy byla mimoto pravděpodobně i propagandistická hodnota…“

Druhá možnost: krást

W. G. Sebald se však nezabývá v první řadě leteckou válkou, ale tím, proč se o jejích důsledcích mlčelo: „Schopnost vzpomenout si zřejmě pod vlivem šoku zčásti selhávala nebo fungovala podle nahodilého kompenzačního rastru.“ Míní, že „přes svou vrozenou touhu vyprávět ztratilo obyvatelstvo ze zničených částí města psychickou sílu ještě si něco zpětně vybavit“. A dodává, že „co se povídalo, nikdy v jednotlivostech nesouhlasilo“.

Letecká válka a literatura Winfried Georg Sebald V překladu Radovana Charváta vydalo nakladatelství Opus, Zblov 2024. 112 stran.

Dále cituje švédského spisovatele Stiga Dagermana – jeho Německý podzim dokumentuje cestu z roku 1946 –, jenž píše, že v Hamburku se nikdo jedoucí s ním ve vlaku nedíval ven. A jelikož on ano, poznali v něm cizince. Můžeme v tomhle ale vidět jen strach podívat se či snahu zavírat oči před realitou? Není to běžné? Když jedeme tramvají po nábřeží, taky přece poznáme přespolní podle toho, že se zaujatě dívají na Karlův most a Pražský hrad.

Německý spisovatel mluví o oněmění, které nás připravilo o svědectví o těchto časech. Po válce se navíc všechno zaměřilo na budoucnost, na vybudování nových měst. A do této odhodlané atmosféry se ohlížení za potupou nehodilo. Jedním z mála literárních textů docházejícím u W. G. Sebalda ocenění je román pozdějšího nositele Nobelovy ceny a kolínského patriota Heinricha Bölla (1917–1985), jenž celou válku strávil v uniformě wehrmachtu. A anděl mlčel, jehož hlavním hrdinou je vojenský zběh, byl dopsán v roce 1950, avšak autor se jeho vydání nedočkal: byl publikován až v roce 1992.

Německý nakladatel si na začátku padesátých let totiž již nepřál válečné téma. Román A anděl mlčel má tak podobný osud jako druhý román dalšího věhlasného spisovatele, který byl sice mladší, nicméně taky si ještě musel obléct uniformu. Siegfried Lenz (1926–2014) chtěl v roce 1951 publikovat román Přeběhlík, ale jeho hlavním hrdinou byl pro změnu německý voják, jenž přejde k Rusům, což asi nebylo zrovna tím, co tehdy německá společnost „potřebovala“. Proto vyšel rovněž až po autorově smrti v roce 2016.

V románu A anděl mlčel čteme tento příznačný rozhovor: „,Čím jsi ty?’ ,Knihkupec,’ řekl. Zasmála se. ,Žádné knihkupectví jsem tu ještě neviděla, a kromě toho, z práce se žít nedá…’ ,Cože?’ ,Černý obchod,’ řekla, ,to je to správné… Ale černý obchod,’ pokračovala, ,to není nic pro tebe. Nezkoušej to, to nemá smysl, to je na tobě vidět. Chápeš to?’ Pokrčil rameny. ,A co mám tedy dělat?’ ,Krást,’ řekla. ,To je druhá možnost.’“

Prolez mrtvým slonem

Německý spisovatel má ovšem spíše na zřeteli problém estetický. Aby literatura zachytila věrně to, co se na konci války v německých městech dělo, musela se zbavit klišé a efektů, které působily nepatřičně, kýčovitě a zkreslujícím dojmem. Na druhou stranu je tu v souvislosti s perverzním zvykem Němců za každé situace pořádat koncerty vážné hudby zmíněn Doktor Faustus (1947) Thomase Manna, jenž strávil válku za oceánem, takže těžko mohl podat přímé svědectví. Přesto jeho, řeklo by se, archaicky vznešená, humanistická románová vzducholoď, na první pohled se míjející s poválečným shonem, zůstává živá.

Samotné přednášky W. G. Sebalda nicméně přinášejí svědectví dostatek a ta jsou též dostatečně děsivá na to, abychom je už nikdy nedostali z hlavy. Od postřehu, že stáří trosek se poznalo podle toho, jak vysoká na nich rostla vegetace, až po nebohou matku, jíž na nádraží vypadla z kufru ohořelá mrtvola dítěte, s nímž se patrně nedokázala rozloučit. Je tu dále svědectví o pilné uvaděčce, jež bezprostředně poté, co sál kina dostane zásah, bere lopatu a začíná s odklízením, přičemž doufá, že odstraní „trosky před odpoledním představením ve 14 hodin“. Na jiném místě zas čteme o vybombardované berlínské zoo: „Sloni, kteří uhynuli v troskách svých stájí, museli být v následujících dnech na místě rozporcováni. Muži se museli plazit hrudníky těchto tlustokožců a prohrabávat se horami jejich střev.“

Závěrečný oddíl je pak věnován reakcím, jež Sebaldovy přednášky vyvolaly. Bylo jich hodně a byly rozličného charakteru. Přesto nepříjemně připomínají dnešní „diskuse“ pod články na internetu. Jedna emeritní profesorka z NDR například psala, že ve východní části Německa se rozhodně nic nezamlčovalo a bombardování Drážďan bylo každoročně připomínáno: „Tato dáma v Greifswaldu zřejmě neměla ani tušení o instrumentalizaci zkázy tohoto města v oficiální rétorice východoněmeckého státu…“

A nejlepší příspěvek nakonec: „Musel jsem si ho přečíst několikrát, protože jsem zprvu nevěřil svým očím: obsahoval totiž tezi, že cílem Spojenců bylo během zničujícího bombardování měst odstřihnout Němce od jejich dědictví a původu a připravit tak půdu pro kulturní invazi a všeobecnou amerikanizaci, k níž pak v poválečném období skutečně došlo. Tuhle vědomou strategii, pokračuje dopis z Darmstadtu, vymysleli prý Židé žijící v zahraničí, a sice na základě svých speciálních vědomostí o lidské psychice, cizích kulturách a způsobu myšlení, kterých jak známo nabyli při svém věčném putování.“

Předčí Thomase Manna

K Letecké válce a literatuře je v tomto svazku připojen portrét spisovatele Alfreda Andersche (1914–1980), jenž je smutně zábavný a přínosný tím, že připomíná pseudoumělce, kteří se najdou v každé generaci. Jsou to ti, kteří si váží sami sebe natolik, až to nejistější jedince vyleká a začnou si těchto panáků považovat rovněž. W. G. Sebald nalezl řadu sebeobdivných Anderschových vyjádření, za všechny vystačí jedna vzpomínka: „Kdysi, hned na začátku, když jsme oba ještě vydávali časopis Der Ruf, prohlásil před širokým kruhem kolegů a přátel, že se Thomasi Mannovi nejen vyrovná, ale že ho předčí. Všichni kolem se ohromeně odmlčeli. Nikdo neřekl ani slovo, jen Fredovi to rozpačité ticho nic neřeklo, nejspíš si myslel, že s ním všichni souhlasí.“

Ano, vedle absence geniálního talentu je tu taky naprostá absence smyslu pro humor a neschopnost střízlivého sebenáhledu. Takoví lidé určité věci vůbec nedokážou pochopit, jak ukazuje Anderschův boj s literární kritikou. Známý kritik Marcel Reich-Ranicki o něm napsal, že je břídil, což ho urazilo. Avšak když Reich-Ranicki jeho další knihu pochválil, Andersch měl pocit, že je čas na velkorysé gesto: odpustit kritikovi to, že se předtím mýlil. Ten ale následující román opět pohanil. Autor byl zle zaskočen, a dokonce zvažoval právní kroky, neboť román „ho měl proslavit – a teď tohle“.

O tom, jak nechutně nelidský kariérista Andersch byl, svědčí to, že se nechal za války se svou židovskou manželkou rozvést, neb by mu to škodilo. Stav „rozvedený“ dokonce uváděl ještě dřív, než byl fakticky rozveden. Poté ovšem i on musel narukovat, udělal si pěkný výlet do Itálie, kde následně dezertoval a nechal se zajmout. V zajateckém táboře v Louisianě se mu ale židovská manželka už zas hodila, proto ji uvedl, i když nacistickým slovníkem: „Má žena je míšenka židovského původu.“

Může se potom někdo divit, že román Thomase Manna Zpověď hochštaplera Felixe Krulla (1954) čteme dodnes, zatímco dílo hochštaplera Alfreda Andersche je zapomenuto a on je nyní pouze směšně ambiciózní figurkou?