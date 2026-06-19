Problém práva a svědomí. Povinné očkování je jedna věc, ale realita se podobá spíš bramboračce

Téma povinného očkování se pravidelně objevuje v hledáčku české laické i odborné veřejnosti, ostatně nyní je to předmětem aktuálních politických sporů uvnitř vládní koalice nad Národní očkovací strategií.
Často se však o očkování diskutuje i v souvislosti s případy výskytu nebezpečných nakažlivých onemocnění, proti nimž v České republice povinnost očkování existuje, jako jsou spalničky nebo po desítky let prakticky vymýcený záškrt, který se však v posledních letech vrátil. Jindy se téma otevře v období sezonních chřipek a otázka povinného očkování byla samozřejmě velmi živou i v období covidu.
Z pohledu práva a právníků, tedy perspektivou, kterou je psán tento text, představuje povinné očkování komplexní materii, v níž se prolínají otázky ústavní ochrany svobody jednotlivce i veřejných zájmů a jejich vzájemné vyvažování. Samotná otázka, zda a jak lze ústavně konformně zakotvit očkovací povinnost, byla opakovaně předmětem rozhodování Ústavního soudu. V praxi povinného očkování se pak objevila i zvláštní problematika – otázka uplatnění tzv. výhrady svědomí (či náboženského vyznání) proti povinnosti nechat naočkovat sebe nebo dítě, jehož jsem zákonným zástupcem.
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Právě tomuto poslednímu tématu se autoři této stati před časem rozhodli odborně věnovat z pohledu ústavního práva. Stýká se zde široká škála základních lidských práv, mj. právo na ochranu tělesné integrity (nedotknutelnost osoby), právo na ochranu soukromého a rodinného života, svoboda myšlení, svědomí, náboženství a víry a svoboda jejich projevu, právo na vzdělání (z důvodu nepřijímání neočkovaných dětí do mateřských škol vyjma posledního ročníku) i právo na ochranu zdraví jednotlivce. Navíc zájmy dítěte na straně jedné a jeho zákonných zástupců (nejčastěji rodičů) na straně druhé mohou být v kolizi, stejně jako zájmy zákonných zástupců navzájem (jeden s očkováním souhlasí, druhý ne). Toto téma patří dlouhodobě k nejkontroverznějším i z hlediska rozhodovací praxe vrcholných soudů; zaměstnává je i v jiných státech, v nichž se uplatňuje nějaká forma očkovací povinnosti.
Právě přístup českého Ústavního soudu nás před lety zaujal. Ústavní soud totiž z Listiny základních práv a svobod dovodil, že za určitých okolností nelze povinné očkování vůči jednotlivci vynucovat i mimo zákonem uznané výjimky v podobě tzv. zdravotních kontraindikací, tedy v situacích vylučujících vakcinaci ze zdravotních důvodů.
Ústavní soud konstatoval, že nad rámec těchto výjimek nelze při splnění určitých podmínek povinné očkování vynucovat ani v případě uplatnění výhrady svědomí (náboženského vyznání).
Lze tak zjednodušit, že výhrada svědomí v kontextu povinného očkování je ústavně chráněná a umožňuje jednotlivci odmítnout povinné očkování, je-li v rozporu s jeho hlubokým přesvědčením – náboženským, ale i etickým či filozofickým. Nemělo by jít o osobní nesouhlas nebo pohodlnost, ale o ochranu vnitřní integrity člověka. Jako příklad takového přesvědčení lze uvést odmítání některých katolíků ve vztahu k očkování vakcinační látkou vyrobenou za použití buněčných linií odvozených z tkáně potracených plodů či za použití vepřové želatiny v případě některých minoritních islámských nebo židovských směrů.
Regionální bramboračka
Uplatnění této soudně dovozené výjimky z obecně závazné povinnosti představuje zásah do principu rovnosti před zákonem a Ústavní soud ho také ve své judikatuře podrobuje podmínkám, které mají zajistit, že se takříkajíc z výjimky nestane pravidlo. Tyto podmínky mají být testovány vždy individuálně, tedy ve vztahu ke konkrétnímu jedinci. Test formulovaný Ústavním soudem se skládá z posouzení následujících kritérií: (1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí, (2) opravdovost a naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí, (3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a (4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná výhrada svědomí mít.
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První tři kritéria se soustředí zejména na posouzení situace jednotlivce a jeho přesvědčení, poslední kritérium směřuje i k ochraně celé společnosti, a představuje tak ochranu veřejného zájmu (zde zejména posouzení potřebné proočkovanosti k ochraně veřejného zdraví proti příslušné nemoci). Pokud jsou podmínky testu adekvátně splněny a individuální zájem převáží nad zájmem veřejným, představovaným oním čtvrtým kritériem, nelze podle Ústavního soudu povinné očkování v konkrétním případě proti jednotlivci (zpravidla rodiči dítěte) vynucovat, resp. sankcionovat (zpravidla formou pokuty, ale Ústavní soud uznal ve své judikatuře za formu vynucování i nepřijetí dítěte do školky).
Jako ústavní právníci se nicméně často zaměřujeme na principy právního státu, k jehož klíčovým zásadám patří princip rovnosti před zákonem. Zajímalo nás tedy, jak je v praxi k uplatněním výhrady svědomí přistupováno. Naše nejnovější analýza dostupných dat krajských hygienických stanic, do jejichž kompetence očkovací agenda spadá, publikovaná v odborné studii, však ukazuje překvapivou regionální nejednotnost. Zdá se, že právo nepůsobí jednotně, ale po krajích, jako by šlo o regionální recepty na bramboračku. Ukazuje se prostě, že „právo v knihách“ (law in books) a „právo v akci“ (law in action) nesledují úplně stejnou cestu.
Jedním z důvodů může být skutečnost, že neexistují konkrétní, oficiální, předepsaná a v praxi dodržovaná pravidla pro přezkum oprávněnosti uplatnění výhrady svědomí, která by reflektovala předpoklady vyslovené Ústavním soudem. Stav, kdy je v praxi přístup v jednotlivých krajích velmi různorodý a žádná exaktní pravidla neexistují, však narušuje nejen právní jistotu, ale i samu podstatu zavedení očkovací povinnosti. Navíc je to sporné nejen z hlediska principu rovnosti před zákonem, ale i z hlediska principů spravedlivého procesu.
Očkovací strategie
V reálném životě jsou relevantní rozhodnutí o tom, zda bude výhrada svědomí uznána, nebo bude dítě naočkováno, často činěna podle zcela neznámých principů. Navzdory opakovaným tvrzením v rozhodnutích Ústavního soudu (a také Nejvyššího správního soudu), jež zdůrazňují nutnost pouze mimořádného uznávání výhrady svědomí, naše data ukazují, že většina hygienických stanic vyhýbání se očkování (jehož jedním z projevů je i uplatnění výhrady svědomí) neřeší, a tím pádem ani nesankcionuje. Jinými slovy, i když soudy kladou důraz na nutnost trvat na opravdovosti, naléhavosti, přesvědčivosti a konzistentnosti výhrady, reálně jsou jen někdy vyslyšeny.
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Hygienické stanice samozřejmě mohou namítnout, že vlastně o vyhýbání se dané povinnosti vůbec nevědí, protože to je věc pediatrů. V České republice ale nemají pediatři, kteří jsou prvními, kdo se setkává s rodiči odmítajícími očkování a řeší jimi uváděné výhrady svědomí, žádné nástroje, jež by jim pomohly rozeznat opravdovou výhradu svědomí. A zdá se, že by je mít ani neměli, protože v tomto vztahu vystupují jako soukromé subjekty, pouze zprostředkující plnění očkovací povinnosti uložené státem.
Krajské hygienické stanice proto částečně postrádají efektivní nástroje, které by jim pomohly v jejich roli. Chybí pravidelný tok informací od lékařů provádějících očkování a setkávajících se s výhradami. Chybí tak aktuální data, na jejichž základě by mohli vyhodnotit potenciální společenský dopad uplatněných výhrad svědomí. Ministerstvo zdravotnictví statistiky o neočkovaných dětech právě kvůli výhradě svědomí neshromažďuje. Těmito údaji nedisponuje ani Ústav zdravotnických informací a statistiky, ani Státní zdravotní ústav, jak nám tyto instituce na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím potvrdily.
V této situaci možnost, že hygienická stanice zahájí správní řízení proti zákonnému zástupci dítěte, ve kterém by měla být testována přípustnost výhrady svědomí, v podstatě závisí na dobrovolné iniciativě pediatra ochotného informovat hygienickou stanici o této záležitosti, případně provedení aktivních kontrolních kroků samotnou hygienickou stanicí. Nicméně se zdá, že bez přímé právní povinnosti informovat hygienickou stanici nebude většina lékařů ochotna zasílat informace na dobrovolné bázi, protože by mohli riskovat ztrátu „pouta důvěry“ mezi rodiči dítěte a sebou.
Z našich dat se ukazuje, že některé krajské hygienické stanice jsou pasivní, jiné provádí kontroly a dozor aktivněji. Například ve Středočeském, Jihočeském či Olomouckém kraji nebyl mezi lety 2017–2023 jediný případ podezřelého vyhýbání se očkovací povinnosti. V Praze byl jeden, v Ústeckém kraji tři. Naopak v Jihomoravském kraji či na Vysočině jsou jich desítky. Není statisticky možné, aby pravidelné kontroly v jednom kraji za několik let nepřinesly ani jedno zjištění k zahájení přestupkového řízení, ale v jiném kraji proběhly takových řízení desítky. To svědčí o tom, že jak postup pediatrů, tak příslušných orgánů státní správy je značně nahodilý a neorganizovaný. Vypovídá to o praxi, v níž není systematicky a podle transparentních pravidel uplatňován postup zkoumání podmínek oprávněnosti uplatnění výhrady svědomí, předpokládaný Ústavním soudem.
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V prosinci loňského roku byla ještě dosluhující Fialovou vládou schválena Národní očkovací strategie České republiky pro období 2025–2029. Z ní je zřejmé, že si jsou příslušné orgány vědomy přetrvávání problému, na nějž jsme v odborné literatuře upozorňovali a který je předmětem tohoto textu. Navzdory značnému posunu v otázce celkové informovanosti o datech v oblasti očkování v minulých letech existuje i podle této strategie v celém systému mezera – absence přehledu o osobách, které povinné očkování neabsolvovaly, a o důvodech, které za odmítnutím očkování stály.
Tento problém má vícero rovin – samozřejmě rovinu epidemiologickou, obecně společenskou (třeba otázka nedůvěry ve stát či otázka komunikace stát–jednotlivec) a mezi dalšími i rovinu právní. Z pohledu právního státu je důležité, aby právo nebylo jen textem na papíře, ale aby stát zajistil jednotné a předvídatelné uplatňování jeho pravidel, a to ve všech regionech. Výhrada svědomí tak slouží i jako test kvality právního státu: ne podle toho, zda existuje, ale podle toho, jak je ve skutečnosti uplatňována.