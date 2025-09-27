Znáte Vltavu? V neděli ji představí multižánrový festival

Letos uběhlo 150 let od premiéry Smetanovy Vltavy, proto její duch ovlivnil mnohé. Třeba festival Pražské jaro. A Národní památkový ústav přiměl k projektu VLTAVA slavná & splavná, který teď vrcholí stejnojmennou výstavou v Jízdárně Pražského hradu.
VLTAVA slavná & splavná
Je pestrá. Představuje Vltavu jako národní symbol a kulturní cestu. Logicky. Kaňon Vltavy je zařízlý tak hluboko, že s výjimkou voroplavby netvořil dopravní osu Čech. Nevedou jím ani železnice, ani hlavní silnice. Zato uchoval staré osídlení, tedy pokud ty vesnice či mlýny nezaplavily vzduté vody přehrad.
Výstava oživuje přírodní, kulturní, společenské i hospodářské aspekty Vltavy. Řeky, na níž leží tolik hradů (Rožmberk, Krumlov, Hluboká, Zvíkov, Orlík), zámků (Veltrusy) či klášterů (Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zbraslav). Mezi tematické celky expozice ale patří i osobnosti řeky, její energie, život u ní, inspirace řekou, legendy a pověsti s ní spjaté, její poklad (zlato, perly, drahokamy) a pasáž „Vltava emblematická“.
Je to tedy výstava informativní, osvětová, ale též inspirující.
Jak vypadá hladový kámen
Jiné zaměření má multižánrový festival Poznej Vltavu,vyhrazený na tuto neděli. Nesouvisí přímo s výročím Smetanova díla. Omezuje se na samu Prahu a její zázemí. Také ho pořádají městské organizace Kreativní Praha a Institut plánování a rozvoje, ale na akci se podílí i Prague City Tourism, vodohospodáři, památkáři, ichtyologové (biologové, kteří se věnují rybám) či skauti.
Poznej Vltavu
Po celé Praze po celou neděli 28. 9.
Festival Poznej Vltavu si měl odbýt svou premiéru právě před rokem, ale kvůli povodňové situaci byl odložen. Takže až letos si můžete užít vzdělávání o řece i její ochraně (ústřední téma akce), ale i spoustu více či méně oficiálních, více či méně atraktivních nabídek.
Kdo má zájem, udělá nejlépe, když se podívá na web Poznejvltavu.cz (do rubriky Události). Dobře se zorientují ti, kdo už zkusili akce typu Open House (otevírání jinak nepřístupných objektů v květnové Praze) či Archeologické léto (lokality po celém Česku od června do září). Tyto akce mají společnou jednu věc: nabízejí desítky atrakcí, většinou zdarma, pár za vstupné či po předchozí webové registraci (kvůli kapacitě). Ty nejvíce celebritní už jsou obsazené. V případě festivalu Poznej Vltavu to platí hlavně pro Národní divadlo, které nabízí i prohlídku technologického tunelu vedoucího k řece. Ale máte smůlu: všechny termíny už jsou rezervovány.
Jenže se nabízí i mnoho jiných lákadel bez omezení. Vodní elektrárna Štvanice. Muzeum paroplavby na parníku Vyšehrad (Rašínovo nábřeží pod Tančícím domem). Skautská procházka podél Vltavy (startuje na Štvanici). Komentovaná prohlídka sto let staré loděnice Yacht Clubu v Podolí. Den pro Trojskou kotlinu v Trojském pivovaru.
Nebo taková Stará čistírna odpadních vod v Bubenči. Za vstupné nabízí prohlídku podzemí. Zdarma třeba diskusi s biology Jak vltavské ryby doplouvají do moře či prohlídku staré strojovny. Nebo výstavu Technické zázraky na Vltavě.
Leccos nabídnou i náplavky. Třeba expozici o stavu přívozů. Nebo toto. Limnigraf na Výtoni zná z tramvaje každý. Ale v neděli se u něj dozvíte, jak se měří vodní stavy, průtoky či vydatnost pramenů nebo jak vypadá hladový kámen.