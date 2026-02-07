Pozor na kokos! Český název komedie o jamajských bobistech je trochu přihlouplý. Jak si s překladem poradili jinde?

Teď navíc začala olympiáda a víte, na co se nejvíc těším? Ano, jsem výstředník: žádný hokej či biatlon, ale skeleton a boby. Co na tom, že kromě Aničky Fernstädt tam nebudou naši. A té už přestaňte konečně přilepovat to -ová, ona se tak nejmenuje. Nedávno byly závody ve Sv. Mořici, což je něco jako Wimbledon pro tenisty, americký bob tam měl kuriózní nehodu, a tak to bude zajímat i naše média.
A je to tady, zase čtu o kokosech na sněhu, ten obligátní humor. Asi by mi nevadil, kdybych nebyl fanoušek, ale jsem, takže vadí. Je to odkaz na úspěšný film z 90. let, volně a naivně natočený podle příběhu jamajských olympijských bobistů, v naší distribuci uváděný pod tímto názvem.
Nechci se pouštět do oblíbeného tématu hnidopichů, kteří se pohoršují nad nesprávnými českými filmovými tituly. Tuhle zas nějaký ochránce správných překladů kritizoval název Vetřelec pro slavný film Alien a nepochopil jsem, co zrovna na tom mu tak vadí. Ale případ s kokosy je pozoruhodný. V originále se to jmenovalo Cool Runnings. Nesrozumitelné, nevyznal se v tom ani můj britský kolega, když jsem ho požádal o konzultaci. A tak jsem začal bádat. Je pozoruhodné, jaký rozptyl to vzalo v jednotlivých národních distribucích.
Mnohde to nazvali nepříliš atraktivně Jamajka pod nulou. Nápaditější byli například Italové se svým Quattro sottozero čili Čtyři pod nulou podle velikosti posádky bobu. Jinde vsadili na jamajské atributy jako u polského Reggae na lodzie čili Reggae na ledě a nefrancouzsky francouzského Rasta rockett s odkazem na rastafariánské hnutí. Někteří byli opatrně rozverní jako Norové s Kalde rumper čili Studené zadky, jinde zůstaly asociace sportovní jako u německého Dabei sein ist alles (volně Důležité je zúčastnit se) nebo španělského Elegidos para el triunfo (Vyvoleni k vítězství, kterým jen přistoupili ke coubertinovskému heslu z opačné strany). Nejvíc se mi zalíbilo maďarské Jég veled! čili Led s tebou! jako hříčka s ég veled, tedy nebe s tebou, ergo sbohem.
Všechno to je vesměs nevtíravé, decentní. Naproti tomu naše kokosy naznačující nějaké šašky Bumbáce, s nimiž bude řachanda. Že se jezdí na ledě, nikoli sněhu, už vzal čert. Leč bádal jsem dál a zjistil, že cool runnings je obrat z jamajské angličtiny, který odpovídá zhruba naší formulaci, že je (resp. ať je) všechno v pohodě. Hra s významy funguje, něco chladného tu v klidu běží.
Ale nic z toho ještě nevím, když kráčím altenberským lesem z areálu, zima po sladkém grogu není vůbec zlá a pospolitá atmosféra, kdy všichni fandili všem, zůstává ve mně. Zase jednou přemýšlím o tom, že jako fanoušek bych se měl někdy svézt v bobu. Ovšem vím, že je přitom potřeba dát řádný pozor na kokos.
Autor je překladatel.