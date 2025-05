Prague Philharmonia míří do Japonska. Na lednový koncert chystá šéfdirigent jednu novinku

Hned na prvním koncertu z pěti, které povede šéfdirigent tělesa Emmanuel Villaume, orchestr doprovodí klavíristu Simona Trpčeského.

Mezi hosty orchestrální řady se mohou posluchači těšit na flétnistu Emmanuela Pahuda, houslistu Vadima Gluzmana či klavíristu Stephena Hougha. S Prague Philharmonia vystoupí též hostující dirigenti Oscar Jockel, Eugene Tzigane či Jiří Habart.

Repertoárově se orchestr nechce odklánět od svých kořenů. „V sezoně 2025/2026 se zaměříme na hudbu mistrů hudebního klasicismu a romantismu, jako je Mozart, Haydn, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Beethoven a Brahms. Tyto skladatele hrajeme nejčastěji, ale málokdy se v jedné sezoně objeví všichni najednou,“ říká hudební ředitel a šéfdirigent orchestru Villaume.

Na lednový koncert chystá šéfdirigent jednu novinku, bude s orchestrem poprvé dirigovat Smetanovu Mou vlast.

Deset koncertů komorní řady nabídne kromě skladatelů jubilantů jako Robert a Klára Schumannovi a Dmitrij Šostakovič též Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Jana Vičara, Bélu Bartóka či George Enesca. Vedle Zemlinského kvarteta, Ševčíkova kvarteta a Kaprálové kvarteta se představí i soubory jako Klavírní kvarteto Josefa Suka, Quasi Trio, Prague Philharmonia Wind Quintet a Gentlemen Singers. Vedle toho se mohou posluchači těšit na soubory sestavené ze špičkových orchestrálních hráčů.

Šestice koncertů soudobé hudby je exkluzivní nejen tím, že orchestr jako jediný něco takového jako řadu soudobé hudby nabízí, ale též tím, že na koncertech zpravidla bývají přítomní autoři, kteří o své práci hovoří. Posluchači se mohou těšit na setkání s Jakubem Ratajem, Zdeňkem Mertou, Tímeou Urban Hvozdíkovou, Pavlem Trojanem a Pavlem Trojanem ml. či Ianem Mikyskou.

Vystoupí i dva speciální hudební hosté – Vilém Veverka (na Mertově koncertě) a Jiří Stivín (s Ianem Mikyskou). Mimořádným koncertem, který sezonu uzavře, bude Nové východisko, tedy setkání s Petrem Kotíkem a prezentace „klasiků“ americké hudební avantgardy 20. století Johna Cage a Mortona Feldmana. Minulá Kotíkova prezentace Philipa Glasse trvala přes tři hodiny, takže koncert nebude krátký.

Čtyřdílná donátorská řada Lobkowicz abonmá nabízí setkání v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a především skvělé zážitky s mimořádnými sólisty – francouzskou violoncellistkou Anne Gastinelovou, japonským houslistou Fumiakim Miurou či irskou mezzosopranistkou Niamh O’Sullivanovou.

PKF čeká i Carnegie Hall

Orchestr čeká též mnoho zahraničních vystoupení, například Bratislavské hudební slavnosti. V říjnu zamíří orchestr do Japonska, kde vystoupí na devíti koncertech, pak do Bangkoku. Na konci roku čeká Prague Philharmonii ještě koncert v Madridu a v lednu odlétá na turné do Spojených států, které vyvrcholí vystoupením v newyorské Carnegie Hall. S filharmonií v Kolíně nad Rýnem zahájí orchestr dlouhodobou pravidelnou spolupráci, kterou odstartují dva koncerty v sále Kölner Philharmonie.

Abonentky jsou v prodeji od 28. dubna, jednotlivé koncerty pak od 3. června.