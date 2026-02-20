Znovu v plném lesku II. Co všechno se v posledních letech podařilo v Praze zachránit

V minulém dílu Architektury jsme se podívali na některé stavby z období 1900–1925, které prošly v posledních letech zdařilou rekonstrukcí. Dnes na toto téma navážeme a přiblížíme si několik funkcionalistických budov různého typu – činžovní dům, vilu, obchodní palác, administrativní budovu –, jež jejich majitelé v poslední době opravili.
Berte to jako takovou ukázku, našlo by se jich samozřejmě více. Je to o to důležitější, že avantgardní, předválečná architektura v tehdejším Československu měla špičkovou úroveň. Praha byla vedle Brna, Hradce Králové nebo Baťova Zlína jedním z významných evropských center a takových objektů se tu nacházelo mnohem více než třeba v Paříži, Římě, Vídni nebo Madridu. Další centra avantgardy jako Berlín nebo Moskva o tento status rychle přišla po nástupu Hitlera, respektive Stalina; konzervativní poměry vládly i v dalších zemích východní Evropy.
Inspirace Le Corbusierem
U nás byla situace jiná. Režim byl ve vztahu k architektuře – a vlastně umění všeobecně – liberální, bylo tu rovněž k dispozici kvalitní vzdělání v oboru i fakt, že mnozí profesoři pravidelně vyjížděli se svými studenty do zemí, kde se moderní architektuře dařilo, zejména do Holandska, Rakouska nebo předhitlerovského Německa.
|
Znovu v plném lesku. Není vše špatně, některé cenné pražské stavby byly kvalitně opraveny
Kontakty se zahraničím byly čilé, na čemž měl velkou zásluhu zejména teoretik Karel Teige, který byl ve spojení s Le Corbusierem v Paříži i představiteli avantgardní školy Bauhaus v německé Desavě. Tehdejší hvězdy sem pravidelně zajížděly, pořádaly se semináře a přednášky. K tak výraznému rozšíření funkcionalismu došlo i díky osvíceným investorům a dostatku kapitálu.
Nebyl to přitom žádný diktát: kdo neměl avantgardu rád, mohl dát přednost stavbě v neoklasicistním kabátě. A status evropské velmoci moderní architektury nás zavazuje alespoň ty špičkové stavby chránit. Proto mne těší, pokud je vidím opravené, jako ty, které si dnes představíme.
Největší takovou budovou je někdejší sídlo Elektrických podniků hl. m. Prahy, což byla administrativa se službami, kavárnami, obchody i kulturním centrem, postavená v Holešovicích při Bubenské ulici na přelomu 20. a 30. let. Navrhli ji architekti Adolf Benš a Josef Kříž, kteří vyhráli soutěž s avantgardním návrhem ovlivněným projekty Le Corbusiera.
Budova s železobetonovou konstrukcí na křížovém půdorysu a s nízkými křídly směrem do ulice má samoomyvatelný keramický plášť, plochou střechu, sluneční terasy a další atributy funkcionalistické architektury. Uvnitř je centrální schodišťová hala s ochozy a byla tu i populární jídelna amerického typu. Dům byl vybaven i klimatizací, prostě šlo o špičkovou stavbu té doby, publikovanou v mnoha zahraničních revuích. Po desítky let chátrala, nyní se tedy dočkala celkové obnovy, jejímž autorem byl architekt Marek Tichý.
Obchodní dům a vily
Podobně se po etapách rekonstruuje kdysi jeden z nejmodernějších obchodních domů Evropy – Bílá labuť řetězce Brouk + Babka v ulici Na Poříčí v katastru Nového Města. Navrhli ho těsně před válkou architekti Josef Hrubý a Josef Kittrich, interiéry jsou pak dílem Jana Gillara. Dům zaujal velkým oknem přes celé uliční průčelí i třeba tím, že tam byly umístěny první kovové eskalátory americké firmy Otis v Praze.
Další objekty jsou už podstatně menší. Opraven byl např. činžovní dům na nároží ulic Pplk. Sochora a Veverkova rovněž v Holešovicích. Je to dílo dvou špičkových, ale později zcela zapomenutých pražských židovských architektů Martina Reinera a Julia Landsmanna. Dům vyniká rozvrhem fasády s okenními pásy a originálními kovovými prvky. Reiner se mimochodem po válce věnoval sochařské tvorbě a získal si respekt umělců zejména v uvolněnějších, 60. letech.
|
Zatím stále stojí, ale na jak dlouho? Cenné pražské moderní stavby, jejichž dny jsou zřejmě sečteny
Co se týče vil, hodně pozitivního se děje v poslední době v někdejší výstavní kolonii Svazu čs. díla na Babě v Dejvicích, která získala status kulturní památky Evropy. Řada majitelů se nyní snaží domům vrátit původní podobu, protože mnohé z nich byly v totalitní éře různě přestavovány.
A na závěr jeden rodinný dům, který před časem dokonce vyhořel a já ho považoval za v podstatě odepsaný. Byl jsem proto nedávno překvapen, že vilka Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha ve smíchovské ulici U Mrázovky byla naopak opravena. Kéž bych o takových příkladech mohl psát častěji…
A ještě má omluva, která se týká mého předminulého článku o stavbách devastovaných. Mylně jsem uvedl, že pozůstatek zimního stadionu na ostrově Štvanice je v majetku městské části Praha 7. Ve skutečnosti je majitelem hlavní město Praha. To samo říká, že má peněz dost, tak snad tuto významnou (a rovněž funkcionalistickou) stavbu konečně opraví.