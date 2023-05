Krystaly na Evropské. Administrativní komplex společnosti KKCG se stal novou dominantou Prahy

Dnes se nebudeme vracet do více nebo méně dávné minulosti, ale představíme si projekt Bořislavka centrum, který se v naší metropoli objevil teprve nedávno. Zaujme totiž už na první pohled. Najdeme ho v katastru pražských Dejvic nedaleko od stanice tramvaje a metra Bořislavka při Evropské ulici a tvoří ho sestava čtyř tmavých hmot se sešikmenými skleněnými stěnami, takže celek připomíná obří krystaly.

Nejdříve si ovšem tuto lokalitu trochu představme. Pomístní název Bořislavka vznikl po roce 1840 podle stejnojmenné usedlosti, která tu stávala; ta ovšem zanikla na počátku dvacátého století. Dnes se v této lokalitě stýkají hned tři urbanistické celky: jednak je to na severu vilová enkláva, jež je součástí prvorepublikové zástavby Hanspaulky. Dále je to bloková výstavba z období třicátých až padesátých let na jihu této čtvrti a konečně panelové sídliště Červený vrch, jedno z prvních v Praze, které se rozprostírá na západní straně.

Co s volným prostorem

A mezi tím vším zůstalo nezastavěno malé svažité prostranství, ač zde územní plán počítal s výstavbou už za první republiky. Až do devadesátých let na něm stál jen drobný, ale unikátní objekt transformační stanice elektrických drah, navržený architektem Josefem Křížem, spoluautorem budovy Elektrických podniků, ze třicátých let, s ocelovou nýtovanou konstrukcí.