Znovu v plném lesku. Není vše špatně, některé cenné pražské stavby byly kvalitně opraveny

Tři poslední články jsem věnoval významným a také památkově chráněným stavbám moderní architektury v Praze, které během posledních let buď zcela zmizely z povrchu zemského, anebo se dnes nacházejí ve velmi neutěšeném stavu a některé z nich budou zjevně brzy následovat ty již zbořené. Jejich osud mi samozřejmě leží na srdci, protože jde o díla známých a respektovaných architektů a také svědky dob minulých.
Samozřejmě ne vše je špatné: řada staveb byla v tomto období naopak kvalitně rekonstruována a to je třeba pochválit. Dnes i příště se proto na tyto objekty zaměříme. Nejdříve se podíváme na opravené stavby v centru metropole z období 1900–1925, které v našich architektonických průvodcích, vydaných před deseti lety, ještě vypadaly nevábně.
Fantova kavárna
Významnou secesní památkou je dům pěveckého sdružení Hlahol na Masarykově nábřeží 16 v katastru Nového Města, který roku 1903 navrhl architekt a profesor pražské techniky Josef Fanta (1856–1954). Jde o krásný příklad secese s hodnotnou štukovou výzdobou a mozaikami Karla Klusáčka. Dům má unikátně zachovaný interiér s mnoha kvalitními detaily a obrazem Alfonse Muchy z 20. let. Stavba byla léta omšelá, ale nedávno prošla rekonstrukcí .
Potěšením je rovněž procházka po opravené části Fantova hlavního nádraží na pomezí Vinohrad a Nového Města, jedné z nejvýznamnějších secesních památek Evropy z let 1901–1909. I o ní jsem tu již psal. Snad se brzy dočkáme i dokončení rekonstrukce jižního křídla se salonky.
Jinou zanedbanou stavbou v katastru Nového Města z téže doby byl hotel Evropa (pův. Arcivévoda Štěpán) na Václavském náměstí od architekta Bedřicha Bendelmayera (1871–1932). Po letech rekonstrukce byl předloni otevřen. Cenná je zejména obnova legendární secesní kavárny.
Dále byl opraven bývalý Cukrovarnický palác, který v letech 1912–1915 nahradil uprostřed Senovážného náměstí na Novém Městě špalíček středověkých domů. Monumentální neoklasicistní stavba, propojená krytým mostem s Jindřišskou věží, je dílem významného německého architekta Theodora Fischera (1862–1938), který spolupracoval s pražským kolegou Josefem Zaschem. Autorem sochařské výzdoby tohoto paláce byl proslulý výtvarník Franz Metzner. Před rekonstrukcí se nacházela v paláci banka, po jejím krachu byl léta prázdný. Nyní je v něm luxusní hotel společnosti Hyatt.
Poslední Kotěrova realizace
Ze stejné doby, o níž je tu dnes řeč, je i činžák na nároží Žatecké a Platnéřské ulice v oblasti staroměstské asanace. Dům dnes patří magistrátu a jsou v něm kanceláře. Stojí naproti tzv. Nové radnice. Kdysi jsem objevil v pozůstalosti architekta a profesora pražského UMPRUM Ladislava Skřivánka, který budovu navrhl, že průčelí z jeho podnětu projektoval jeho tehdejší kolega ze školy Jože Plečnik (1872–1957).
Stavbu z let 1912–1913 pak zdobí plastické terče dalšího profesora této školy, sochaře Josefa Drahoňovského. Nyní byl dům opraven, a u vstupu je dokonce umístěna cedulka o Plečnikově spoluautorství. Byla to vlastně jeho první práce v Praze po jeho příchodu v roce 1911.
Důležitá je též záchrana poslední pražské realizace zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry (1871–1923), jíž je nástavba neorenesančního domu na rohu ulic V Tůních a Ječná na Novém Městě. Navrhl ji v roce 1921 překvapivě ve stylu tehdy módního art deca s barevnými geometrickými prvky na průčelí. Dokončil ji až po jeho smrti architekt Ladislav Machoň. Obnoven byl také novoměstský Swéerts-Sporckův palác v Hybernské ulici, původně pozdně barokní stavba, radikálně přestavěná v polovině dvacátých let pro Anglo-československou banku známým Kotěrovým žákem Josefem Gočárem (1880–1945). Objekt i dvorní stavby invenčně opravil a nové sjednocující prvky doplnil architekt Stanislav Fiala.
Příště se zaměříme na opravené stavby ve stylu avantgardního funkcionalismu. I těch není v centru metropole málo…