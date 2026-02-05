Praindoevropština jako klingonština. Jak znějí pohádky v našem prajazyce?

Na základě srovnávání jednotlivých indoevropských jazyků byly stvořeny možné podoby prapůvodních slov i jejich skloňování. Víme například, jak se řeklo ne, to se řeklo né. Kupodivu už nevíme, jak se řeklo ano. Množství rekonstruovaných slov v jednu chvíli přerostlo do té míry, že jistého Augusta Schleichera napadlo, že by praindoevropsky mohl napsat bajku. A to taky udělal. Byla o ovci a koních a začínala takhle: „Avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams, tam, vāgham garum vaghantam.“
Podle počtu zachovaných pádů (u praindoevropštiny jich předpokládáme 8) u nás za největší Praindoevropany rádi označujeme sami sebe.
Od té doby se ale představa o tom, jak náš prajazyk vypadal, hodně posunula. Například proto, že byly objeveny a rozluštěny další indoevropské jazyky – hrozný, co? Takže tento poměrně přehledný text (který byste si ještě asi troufli zkusit přečíst nahlas) se přeměnil v toto: „h2áuei h1iosméi h2ulh1náh2 né h1ést, só h1ékuoms derkt. só gwrhxúm uóghom ueghed;“. I náš vyučující o tom říká, že to zní jako klingonština. To si ostatně můžete sami ověřit: na webu University of Kentucky má bajka Sheep and horses nahrávku. Navzdory tomu je možné v tom vykoukat nějaká známá slova. Ta h2áuei je první protagonistka příběhu, ovce.
Jasně, to není úplně zřejmé, ale když upřesním, že hláska u zde má blízko k tomu, jak se v angličtině vyslovuje w, tak mi tam snad aspoň původ toho ov uvěříte. S dalším slovem to je trošku lepší (já vím, laťka je nízko). Když z h2ulh1náh2 odstraníme všechna h a všechna u si zase přemyslíme na v, rázem je tu vlna. Teda vlná, ale to je jedno. Né už znáte a h1ést podezřele připomíná jest a skutečně jím i je (jenom je to minulý čas). Celá věta znamená přibližně toto: „Ovce, které nebylo vlny (rozumějte neměla ji, praslovanština totiž asi neměla sloveso mít), viděla koně, táhnoucího těžký vůz.“ Kompletní bajka není o moc delší, ale do tohoto sloupku by se ani tak už nevešla. Tak si ji kdyžtak najděte (jako Schleicher’s fabel).
Otázka podoby praindoevropštiny je pro některé palčivá a zástupci jednotlivých národů svádějí sice neoficiální, ale dlouhý a místy urputný boj o to, kdo je ten nejindoevropštější a čí jazyk se nejvíc blíží původní praindoevropštině. Problém je ale vždycky v tom, jaké kritérium si pro toto určování vybereme. U nás za největší Praindoevropany rádi prohlašujeme sami sebe, a to na základě počtu zachovaných pádů (u praindoevropštiny jich předpokládáme 8). V tom sice patříme mezi šampiony, pokud jde ale o možné tvary slovesa (jako například různé časy), tak jsme to naopak dost projeli. Takže bychom to s tím svým praindoevropstvím neměli přehánět.
Autorka je bohemistka.