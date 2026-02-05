Praindoevropština jako klingonština. Jak znějí pohádky v našem prajazyce?

Pohádky a bajky nás provázejí od dětství a představujeme si, že nás provázejí odnepaměti. Třeba už od praindoevropského období. (Teď se vás samozřejmě snažím přesvědčit, že vám představím nějakou praindoevropskou pohádku. Jestli se mi to povedlo, tak vás brzy zklamu. Alespoň napůl.) Indoevropané ale nepsali, takže těžko můžeme s jistotou říct, co si vyprávěli. Těžko taky můžeme říct, jak si vyprávěli. Přesto existují lidé, kteří se o rekonstrukci jejich jazyka snaží.
foto: Shutterstock

Na základě srovnávání jednotlivých indoevropských jazyků byly stvořeny možné podoby prapůvodních slov i jejich skloňování. Víme například, jak se řeklo ne, to se řeklo. Kupodivu už nevíme, jak se řeklo ano. Množství rekonstruovaných slov v jednu chvíli přerostlo do té míry, že jistého Augusta Schleichera napadlo, že by praindoevropsky mohl napsat bajku. A to taky udělal. Byla o ovci a koních a začínala takhle: „Avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams, tam, vāgham garum vaghantam.“

Podle počtu zachovaných pádů (u praindoevropštiny jich předpokládáme 8) u nás za největší Praindoevropany rádi označujeme sami sebe.

Od té doby se ale představa o tom, jak náš prajazyk vypadal, hodně posunula. Například proto, že byly objeveny a rozluštěny další indoevropské jazyky – hrozný, co? Takže tento poměrně přehledný text (který byste si ještě asi troufli zkusit přečíst nahlas) se přeměnil v toto: „h2áuei h1iosméi h2ulh1náh2 né h1ést, só h1ékuoms derkt. só gwrhxúm uóghom ueghed;“. I náš vyučující o tom říká, že to zní jako klingonština. To si ostatně můžete sami ověřit: na webu University of Kentucky má bajka Sheep and horses nahrávku. Navzdory tomu je možné v tom vykoukat nějaká známá slova. Ta h2áuei je první protagonistka příběhu, ovce.

Jasně, to není úplně zřejmé, ale když upřesním, že hláska u zde má blízko k tomu, jak se v angličtině vyslovuje w, tak mi tam snad aspoň původ toho ov uvěříte. S dalším slovem to je trošku lepší (já vím, laťka je nízko). Když z h2ulh1náh2 odstraníme všechna h a všechna u si zase přemyslíme na v, rázem je tu vlna. Teda vlná, ale to je jedno. už znáte a h1ést podezřele připomíná jest a skutečně jím i je (jenom je to minulý čas). Celá věta znamená přibližně toto: „Ovce, které nebylo vlny (rozumějte neměla ji, praslovanština totiž asi neměla sloveso mít), viděla koně, táhnoucího těžký vůz.“ Kompletní bajka není o moc delší, ale do tohoto sloupku by se ani tak už nevešla. Tak si ji kdyžtak najděte (jako Schleicher’s fabel).

Tentování o jazycích. Čeština je řeč bohatá, ale některé užitečné věci nám v ní přece jenom chybí

Otázka podoby praindoevropštiny je pro některé palčivá a zástupci jednotlivých národů svádějí sice neoficiální, ale dlouhý a místy urputný boj o to, kdo je ten nejindoevropštější a čí jazyk se nejvíc blíží původní praindoevropštině. Problém je ale vždycky v tom, jaké kritérium si pro toto určování vybereme. U nás za největší Praindoevropany rádi prohlašujeme sami sebe, a to na základě počtu zachovaných pádů (u praindoevropštiny jich předpokládáme 8). V tom sice patříme mezi šampiony, pokud jde ale o možné tvary slovesa (jako například různé časy), tak jsme to naopak dost projeli. Takže bychom to s tím svým praindoevropstvím neměli přehánět.

Autorka je bohemistka.

