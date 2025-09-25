Víte, kde leží Mionší? Fotografové zachytili krásy tajuplného slezského pralesa

Zbyněk Petráček
  16:00
Je příroda v divoké podobě krásná? Toť otázka do pranice. Z pohledu biologie estetika roli nehraje. V zemi, kde v polích i lesích převládají průmyslové monokultury (obilí, smrky), najdeme největší druhovou rozmanitost na místech esteticky vysmívaných: na okrajích měst, v roklích či bývalých lomech. Jenže máme i „pralesy“, ač to není vědecký termín. Ale ten výraz zdomácněl jako označení pro nejpřísnější, lidem nepřístupné rezervace. Tu nejstarší, Žofínský prales v Novohradských horách, založili před dvěma staletími (1838) Buquoyové. Republika k nim roku 1933 přičlenila prales Mionší v Beskydech.

Prales Mionší v Beskydech. | foto: Ateliér Josefa Sudka

A Mionší nás vrací k otázce: Je příroda krásná? Odpověď zní ano, tedy myslíte-li krásou atmosféru a díváte-li se očima fotografů, kteří prales zachycují už sto let. Dokládá to výstava s prostým názvem Mionší v Ateliéru Josefa Sudka na pražském Újezdě.

Ta výstava nepojednává o pralese, přírodě či její ochraně. Nezabývá se vznikem, vývojem ani „provozem“ unikátního území (“divočiny“, jak se teď říká inflačně, ale v případě Mionší ten výraz platí).

Petr Helbich, Roman Burda: Mionší

Ateliér Josefa Sudka, Praha. Do 19. října.

Výstava předvádí výhradně estetickou stránku věci. To, jak prales Mionší za uplynulých sto let zachytily čtyři generace fotografů. A protože jde o území veřejnosti nepřístupné, zájemci o Mionší mohli najít jeho obraz, či spíše atmosféru právě jen na jejich snímcích. Fotografů bylo určitě víc, ale výstava upozorňuje hlavně na tyto čtyři: Josefa Sudka (1896–1976), Rudolfa Jandu (1907–2000), Petra Helbicha (* 1929, profesí lékaře) a Romana Burdu (* 1966).

A dodejme ještě toto. Asi není náhoda, že kurátorem výstavy je Josef Moucha, sám známý fotograf, ale i syn stejnojmenného přírodovědce. Prostě člověk s předpoklady k tomu, aby rozlišoval mezi fotografickou dokumentací stavu přírody jako takové (například rostlinných či živočišných druhů) a zachycováním atmosféry, kterou ten přírodní celek vzbuzuje. Přesněji, kterou v oku a hlavě citlivého člověka dokáže vzbuzovat.

Když ráno je les jiný než v poledne

Chronologicky to postupovalo trochu jinak, než by odpovídalo uvedenému žebříčku fotografů podle roku narození. Pro fotografii Mionší objevil Janda – za první republiky, kdy nebylo součástí širšího povědomí. Poté s ním seznámil Helbicha a ten zase na začátku 50. let Sudka. Ale stále ještě šlo o objevitelské časy. Josef Moucha v kurátorském textu cituje Helbicha: „Janda mě vedl k poznání, Sudek k tajemství.“

Šplhal jsem se Sudkem do kopců, vzpomíná asistent slavného fotografa

Tato věta působí jako jeden z klíčů k fotografování pralesních území. Stále je to na pomezí poznávání a emocí, atmosféry či tajemství. Další Helbichův citát je uveden přímo v expozici. Je o stálé proměně počasí, přírodních i světelných podmínek: „Večer jako by nás obklopoval docela jiný les nežli v poledne nebo za rozbřesku.“

Když se do Mionší dostal nejmladší ze zmíněných fotografů, Burda, objevitelská éra už skončila. Ale stále platí to, co bylo řečeno o rozdílu mezi prostým zachycováním přírody a atmosféry. Lze to dobře vycítit i z Burdových snímků. A snad je to i tím, že vystavení autoři fotili černobíle, na deskové aparáty.

Výstava ukazuje, jaký je význam fotografie a citlivých fotografů. I když předvádí snímky jen těch žijících, Helbicha a Burdy, z jejich fotografií vane síla, imprese či přesvědčivost jako z těch Sudkových či Jandových. Srovnání je možné. Na polici totiž leží knihy Jandy, Sudka, Helbicha i Burdy k prolistování, ty novější (z nakladatelství KANT) i na prodej.

