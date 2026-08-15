Disponuje kognitivními schopnostmi, které v mnoha ohledech převyšují schopnosti psů a blíží se primátům. Je unikátním biologickým zrcadlem nejlepších i nejhorších stránek naší civilizace a pokroku.
Jeho domestikace začala před 9 až 11 tisíci lety. Prase se vlastně ochočilo samo: k lidským sídlům ho přilákal prostřený stůl plný lákavých odpadků. Jako efektivní vesnický popelář se postupně i fyzicky proměnil – zkrátil se mu rypák, zmenšil mozek a celkově zkrotl. Na rozdíl od přežvýkavců nepotřeboval pastvu, pohodlně se proto ubytoval v bezprostřední blízkosti lidských domovů a vesnic i ve městě.
Prase je výkonný biologický stroj na výrobu jídla. Je všežravé, plodné a rychle roste. Dokáže kolonizovat téměř jakékoliv prostředí a využívat zdroje, které jsou pro jiné druhy nedostupné. Zatímco kráva má jediné mládě, prasnice jich vyprodukuje desítky. Jak připomíná Richard Lutwyche ve své knize The Pig: A Natural History (2019), zatímco lidské mládě svou váhu za 16 týdnů jen ztrojnásobí, sele ji zvětší 75krát.
Ze střevní sliznice prasat získáváme heparin na ředění krve a do 80. let byl inzulin z prasečích slinivek zbraní proti diabetu. Kůže a kosty tvoří obaly kapslí.