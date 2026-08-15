Nejlepší přítel na šípkové omáčce. Životy lidí a prasat jsou spojené už tisíce let

Jan Adamec
Doporučujeme   18:00
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Milujeme ho, protože nás živí, definuje hranice našich náboženství a také nám vrací zdraví i životy. Zároveň nás ale odpuzuje jako symbol nečistoty. V jeho nenasytnosti, biologické blízkosti i inteligenci vidíme kus nás samotných. Prase.

Disponuje kognitivními schopnostmi, které v mnoha ohledech převyšují schopnosti psů a blíží se primátům. Je unikátním biologickým zrcadlem nejlepších i nejhorších stránek naší civilizace a pokroku.

Jeho domestikace začala před 9 až 11 tisíci lety. Prase se vlastně ochočilo samo: k lidským sídlům ho přilákal prostřený stůl plný lákavých odpadků. Jako efektivní vesnický popelář se postupně i fyzicky proměnil – zkrátil se mu rypák, zmenšil mozek a celkově zkrotl. Na rozdíl od přežvýkavců nepotřeboval pastvu, pohodlně se proto ubytoval v bezprostřední blízkosti lidských domovů a vesnic i ve městě.

Prase je výkonný biologický stroj na výrobu jídla. Je všežravé, plodné a rychle roste. Dokáže kolonizovat téměř jakékoliv prostředí a využívat zdroje, které jsou pro jiné druhy nedostupné. Zatímco kráva má jediné mládě, prasnice jich vyprodukuje desítky. Jak připomíná Richard Lutwyche ve své knize The Pig: A Natural History (2019), zatímco lidské mládě svou váhu za 16 týdnů jen ztrojnásobí, sele ji zvětší 75krát.

Ze střevní sliznice prasat získáváme heparin na ředění krve a do 80. let byl inzulin z prasečích slinivek zbraní proti diabetu. Kůže a kosty tvoří obaly kapslí.

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