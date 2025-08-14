Elegantní palác vedle Prašné brány. Kdo opravdu navrhl Eskomptní banku?

Ta stavba je nepřehlédnutelná už díky své poloze. Sousedí totiž s gotickou Prašnou branou, výraznou dominantou městského centra, jež je pozůstatkem opevnění Starého Města.
Po zrušení hradeb a zasypání příkopu tu vznikla reprezentativní pražská třída s řadou bankovních paláců. Jejich staroměstskou frontu ukončovaly na severovýchodě čtyřpodlažní pozdně klasicistní činžáky, v nichž se mimochodem nacházel i populární podnik Café Français, dále Lippertovo lahůdkářství nebo první fotoateliér v Praze.
A nárožní stavbu si tu později koupila Eskomptní banka. Už na počátku dvacátých let minulého století se tento peněžní ústav rozhodl postavit v sousedství Prašné brány moderní budovu. Studie možné zástavby vypracoval architekt Karl Járay, přičemž v další fázi vyšel z užší soutěže návrh dalšího pražského německy hovořícího architekta, Rudolfa Hildebranda.
Mnohonárodnostní tým
Tak jednoduché to ale nebylo. Magistrát požadoval na tuto cennou parcelu velkou soutěž i za účasti významných zahraničních osobností. Ta byla vypsána v roce 1928 a zúčastnil se jí například proslulý německý architekt a také profesor vídeňské umělecké akademie Peter Behrens, vídeňští Ernst Gotthilf a Alexander Neumann, dále brněnský projektant Ernst Wiesner, pražští architekti Josef Sakař, Ladislav Machoň nebo Kotěrovi žáci Ernst Mühlstein s Kamilem Roškotem.
Porota prosazovala konzervativnější návrh, který by tolik nekonkuroval gotické dominantě, Prašné bráně, proto hned zpočátku eliminovala projekty Machoňovy, Mühlsteinovy a Roškotovy, současně se však vyhnula velmi konzervativnímu pojetí některých studií. Nakonec doporučila spolupráci dvou týmů: Gotthilfa s Neumannem a Járaye s Hildebrandem. Radnice však navíc požadovala, aby mezi autory byl i Čech (tak to bývalo tehdy u peněžních ústavů se smíšeným kapitálem běžné). Byl tedy osloven i Josef Sakař.
Jak mi kdysi prozradil jeho synovec, byl členem tohoto týmu jen „pro forma“ a dalších prací se nezúčastnil. Po roce 1948 byl však paradoxně uváděn jako jediný autor – proč tomu tak bylo, se ještě později dozvíme. Syn architekta Hildebranda mi před časem říkal, že definitivní plány stavby vypracoval se svolením dalších členů autorského týmu jeho otec. K realizaci pak došlo v letech 1930–1933.
Elegantní budova
Budova v neoklasicistním pojetí s průčelím obloženým travertinovými deskami dvou odstínů má válcovité ukončení se vstupním portikem u Prašné brány. Eskomptní banka má lichoběžníkový půdorys a průčelí také do Celetné ulice.
Uvnitř se nachází elegantní vestibul s travertinovým obkladem a na něj navazuje prostorná bankovní hala. V patře pak byly kanceláře vedení, propojené s přízemím schodištěm z carrarského mramoru, v suterénu se zase nacházely bankovní trezory. V horních podlažích pak další kanceláře a zasedací síň, k níž přiléhá terasa nárožního tamburu.
Dvorní průčelí je obloženo bílou keramikou, která zlepšovala světelné podmínky sem obrácených kanceláří, navíc bylo samočisticí. Tento detail dává zadním fasádám až funkcionalistický ráz, kontrastující s masivními uličními průčelími s římsami a pilastry. Mimochodem, mnoho původních prvků se zachovalo a během nedávných rekonstrukcí (studio DaM, Vincent Marani ad.) byly citlivě opraveny nebo repasovány.
Po druhé světové válce si budovu vybrali jako své sídlo komunisté, vyhovovala jim zejména poloha v samém centru Prahy, jen jména projektantů se vzhledem k jejich původu nehodila.
Když kapacita bývalé banky přestala dostačovat, přestěhovali se do bývalého ministerstva železnic (po válce dopravy) na vltavském nábřeží od arch. Antonína Engela, přičemž na Příkopech se usadili úředníci ministerstva dopravy. Po roce 1989 zde měla sídlo Komerční banka (dodnes tu má pronajaty prostory), dnes je vlastníkem český peněžní ústav Trinity bank.
A ještě stručně k autorům. Ernst Gotthilf (1865–1950) a Alexander Neumann (1861–1947), absolventi vídeňské techniky a akademie, byli vídeňští specialisté na bankovní stavby, působili i na našem území. Karl Járay (1878–1947) pocházel z židovské rodiny.
Studoval na vídeňské technice, pracoval střídavě ve Vídni a Praze, kde se stal profesorem německé techniky, poté emigroval do Argentiny. A Rudolf Hildebrand (1886–1947) byl pražský německý projektant, Járayův asistent a spolupracovník, po válce žil v Německu.