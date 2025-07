Záhadní pravěcí lidé. Poprvé jsme pohlédli denisovanům do tváře, ale některá tajemství zůstávají

Doporučujeme 13:30

Pátrání po pohřešovaném pravěkém člověku skončilo úspěchem. Hledaný je sice více než 140 000 let po smrti, ale zanechal po sobě nehynoucí dědictví. Byly to právě geny denisovanů, které otevřely našim předkům cestu k osídlení celého světa. A zároveň nám daly do vínku sklony k pestré škále psychických trablů.