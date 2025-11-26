Jak můžeme zkoumat pravěké klima? Ze současných přesliček!

Není to náhodou, protože zároveň jde o jedny z nejstarších přežívajících rostlin na Zemi – jejich rodová linie sahá více než 400 milionů let zpět. A právě tyto nenápadné rostliny se nyní ukázaly jako klíč k odhalení dávného klimatu.
Výzkumný tým z Univerzity v Novém Mexiku vedený profesorem Zacharym Sharpem zjistil, že přesličky fungují jako přírodní destilační zařízení. Funguje to tak, že když jejich stonky stoupá voda, mění se její izotopové složení kyslíku tak výrazně, že mnohem spíš připomíná hodnoty známé z meteoritů než z pozemských rostlin.
„Je to metr vysoký válec s milionem otvorů. Inženýrský zázrak, který byste v laboratoři nedokázali napodobit,“ říká Sharp.
Tak zajímavé je to proto, že izotopy kyslíku jsou pro vědce cenným stopovačem. Obecně je totiž známo, že poměr izotopů kyslíku v mořských schránkách odráží teplotu vody, ve které jejich tvůrci žili. Odhalují však také původ vody, způsob, jakým rostliny dýchají, i vlhkost vzduchu. Jenže jejich chování je složité a těžko předvídatelné. Přesličky však přinášejí nový nástroj: jejich extrémní izotopové hodnoty mimo jiné pomáhají vysvětlit záhady, které se objevovaly při měření pouštních rostlin, a zároveň otevírají cestu k rekonstrukci dávného podnebí.
„Kdybych našel vzorek vody s takovými izotopovými hodnotami, řekl bych, že pochází z meteoritu, a ne z přesliček.“
Tým profesora Sharpa sbíral přesličky (odborně Equisetum, v daném případě šlo o druh přesličky hladké) podél řeky Rio Grande. A vědci zjistili, že izotopové hodnoty se mění od spodních částí rostlin až k vrcholům – přičemž právě nahoře dosahují mimořádných, dokonce až „mimozemských“ extrémů. Sharp své výsledky představil letos v létě na prestižní Goldsmithově geochemické konferenci, která se shodou okolností uskutečnila v Praze. „Kdybych našel takový vzorek, řekl bych, že pochází z meteoritu,“ poznamenal.
Sharpův výzkum má i paleontologický rozměr. Fosilní přesličky, které kdysi dorůstaly až třiceti metrů výšky, obsahují drobné částice oxidu křemičitého – fytolity, které dokážou uchovat izotopové podpisy po miliony let. Podle Zacharyho Sharpa tak fungují jako jakýsi „zkamenělý vlhkoměr“, tedy přístroj, který měří vlhkost vzduchu v dávných dobách. A s jejich pomocí lze rekonstruovat klima až do éry dinosaurů a ještě o něco hlouběji.
Přesličky se tak ukazují nejen jako živoucí pamětníci pradávné přírody, ale i jako nečekaní strážci klimatické historie. Nenápadná rostlina, kterou míjíme na břehu řeky, v sobě nosí klíč k pochopení toho, jak se měnila atmosféra Země po miliony let.