Krvavé rituály, usekané hlavy. Naši předkové nebyli beránci, nálezy dokazují bezdůvodné vraždění

Kostry bezmála stovky nebožtíků kdosi naházel do hromadného hrobu bez nejmenšího respektu. Někde leží dvě i tři těla na sobě. S výjimkou kostry jednoho dítěte všem ostatním chybí hlava. A to výčet obětí není zdaleka konečný. Od roku 2021 odkrývají němečtí a slovenští archeologové nedaleko slovenských Vráblí nové a nové lidské ostatky. Každou sezonu jsou přesvědčeni, že brzy narazí na konec masového hrobu, který už narostl do délky 45 metrů. Stále však odkrývají další a další kostry. Přinesou pozůstatky dávného masakru odpověď na letitou záhadu? Odhalí vědci, co se stalo s prvními pravěkými zemědělci ve střední Evropě?
Jsme tu svědky rozpadu vesnické komunity a vše zjevně vyvrcholilo masovým vražděním a uřezáváním hlav, kdy bezhlavá těla skončila v příkopech opevnění.