Lístek by musel stát přes 6500 korun, aby se koncert zaplatil, říká šéf festivalu Pražské jaro Toufar

Lidovky.cz: Jak dlouho trvalo vaše vyjednávání s Berlínskou filharmonií? Kdy jste dostali termín a slib, že zahájí festival Mou vlastí?

Bez nadsázky to trvalo deset let, od minulého Roku české hudby. Řekli jsme si s kolegy a tehdejším ředitelem Romanem Bělorem: blíží se 200 let od narození Bedřicha Smetany, Má vlast je tradiční zahajovací koncert, jak můžeme k těmto narozeninám přispět?

Tou dobou, tedy roku 2014, jsme už věděli, že Vídeňští filharmonikové s největší pravděpodobně zahájí festival v roce 2017, další na řadě tedy byli Berlínští filharmonikové.

Lidovky.cz: Bylo to tedy jednoduché, v dostatečném předstihu jste se v Berlíně domluvili, že na vás budou pamatovat?