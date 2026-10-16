Otevírání zakletého zámku. Jak éra Václava Havla změnila Pražský hrad?

V minulých dnech jsme si připomněli devadesáté výročí narození dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla (1936–2011). Z mnoha akcí, které se při této příležitosti konaly nebo se ještě konat budou, se jedna odehrává v barokní Jízdárně Pražského hradu. Jde o letošní festival Designblok a v rámci expozice soudobého designu je tu také prostor, kde jsou vystaveny artefakty spojené s Havlovým působením na Hradě (kurátorky Jana Zielinski a Andrea Běhounková). Pro mne je to spojeno s řadou osobních vzpomínek.
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Když jsem zde začal v roce 1990 pracovat, areál připomínal spíše jakousi pevnost. S prezidentem jsme tehdy na jeho přání chodili na výpravy po rozsáhlém území a přemýšleli, co se dá zlepšit. Havel chtěl otevřít nepřístupné zahrady, Jelení příkop, usiloval o rekonstrukci často zchátralých staveb i přívětivou úpravu interiérů, které byly často zařízeny předchozími vládci s neobyčejným nevkusem.
Ale především chtěl změnit celkovou atmosféru území, které jsme pracovně – a dodám, že výstižně – nazývali zakletým zámkem. Mělo tu také vzniknout kulturní centrum, kam budou moci lidé přijít na koncert, divadelní představení nebo výstavu.
Dědictví po komunistech
Nebylo to vůbec snadné a celý proces revitalizace trval řadu let, ba přesáhl i Havlův prezidentský mandát. Z mnoha rekonstrukcí uvedu jen téměř zázračné vzkříšení paláce Šlechtičen, který sloužil za minulého režimu především jako zázemí hradní policie a StB. Cenná památka byla zdevastovaná, do nádvoří vestavěny policejní garáže, Rožmberský sál přepříčkován na kanceláře, klenuté chodby měly plastové podhledy, všude vedla potrubí…
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A to nebylo vše, palácová kaple měla vestavěné patro s nějakou trafostanicí, v sálech se nacházela obrovská reléová ústředna, nechyběla střelnice ve sklepě či laboratoř pro testování Husákovy stravy. Rekonstrukce trvala studiu Petra Malinského a Richarda Doležala 12 let, ale výsledek je impozantní. Nyní se ještě opravuje střecha a fasády, ale už se můžete přijít podívat, část paláce je přístupná.
Prvními novinkami v hradním areálu byly kiosky hradní policie od designérů Vlastimila Vagadaye a Jiřího Javůrka a budky pro Hradní stráž a pestré uniformy, navržené známým výtvarníkem Theodorem Pištěkem, který dokonce nechal prezidentovi ušít speciální uniformu. Když jsme ji kdysi našli, dlouho jsme Havla přemlouvali, aby si ji oblékl. Vzdoroval, ale nakonec splnil naše přání. Skončilo to ovšem naším záchvatem smíchu, skutečně v ní vypadal legračně.
Design Bořka Šípka
Z nových zásahů je třeba připomenout stavbu unikátního skleníku Nová oranžerie v Královské zahradě ve stylu high-tech, což je dílo architektky Evy Jiřičné, která nahradila starší, nevyhovující skleník. Iniciátorkou této stavby tehdy v polovině 90. let byla Olga Havlová a mecenáškou paní Jennifer Allen Simons z Kanady. Dále vznikl tunel pro pěší valem Prašného mostu, navržený Josefem Pleskotem, a konečně tak došlo k přímému propojení horní i dolní partie příkopu, navíc tu protéká obnovený potok Brusnice.
Tunel i skleník získaly řadu domácích i zahraničních prestižních ocenění, proběhla i soutěž na novou dlažbu Jiřského náměstí, kterou vyhrálo studio HŠH.
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S Havlovou érou je spojeno také další jméno. V 90. letech jsme s Eliškou Fučíkovou tehdy již světoznámému designérovi Bořku Šípkovi, který se vrátil z nizozemské emigrace a s nímž jsem učil na umprumu, ukazovali Plečnikovy hradní intervence. Zašli jsme i do Španělského sálu a postěžovali si na masivní kovová křesla z doby, kdy tu zasedali členové ÚV KSČ. Když bylo potřeba sál vyklidit, třeba pro státní večeři, vojáci se s nimi vláčeli a nebylo ani kde je uložit. Šípka to zaujalo a později přinesl lehkou a elegantní židli, která se dala stohovat a bylo ji možno použít i pro koncerty, konference nebo výše zmiňované protokolární účely. Bílá židle Olga s červeným sametovým polstrováním se používá dodnes.
Havel byl nadšen, Bořkův opulentní postmoderní styl se mu líbil, a tak nakonec vznikl návrh nové prezidentovy pracovny, interiér hradní obrazárny nebo portály na II. nádvoří. Ten, který je vstupem do kanceláře prezidenta, měla zdobit plastika lvíčka, ale sochař Michal Gabriel nakonec překvapivě dodal okřídleného pantera, jenž je tam dodnes. Jednou také přinesl Šípek Havlovi křeslo s jeho podobiznou (na obrázku na něm pózuje moje dcera Veronika).