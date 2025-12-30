Ženy doručily málo dětí a Ukrajinci hodně raket. Hloupost v přejímání angličtiny nezná hranic

Stejně tak by se třeba dalo říct, že ukrajinská armáda doručila řadu raket na nepřátelské území anebo že unesení rukojmí byli doručeni zpět.
Samozřejmě, tyhle větné konstrukce sice znějí úplně hloupě, ale vůbec bych se nedivil, kdyby je někdo, kdo chce prostě být „in“, nebo zkrátka někdo, kdo ví, „o čem to je“, dříve či později také použil. Ostatně před pár týdny už nějaká nešťastná žena na sociálních sítích poptávala někoho, kdo by byl ochoten „doručit“ přednášku – a rozhodně tím nemyslela, že by ji měl poslat do nějakého výdejového boxu.
Kde se taková hloupost a necitlivost k jazyku bere? Je možné, že tomuhle konkrétnímu případu prostě jenom pomohla společenská realita – všude se doručuje. Za covidu začalo doručování obědů, jenže s odezněním epidemie tato praxe neskončila. Ba naopak, začala doslova exploze rozvážkových služeb, které po celý den po našich městech rozvážejí jídlo z jídelen, vývařoven i stánků rychlého občerstvení. Úpadek pošty zase přispěl k mohutné explozi kurýrů a novému architektonickému boomu – namísto středověkých hradeb teď naše města obklopují zdi s výdejními schránkami.
Na počátku bylo slovo. A nejen na počátku světa, ale všeho
Takže v takové situaci pak jednoduše stačilo, když jeden populární sportovec (i když v duchu doslovného překládání anglických výrazů bych měl napsat spíš „atlet“), který strávil nějaký čas v Británii, začal vykládat, že svým fanouškům „doručuje“, co slíbil. Nemyslel samozřejmě nic jiného, než že plní sliby. Zda to bylo jeho neznalostí jazyka, anebo zálibou ve výstřednosti, stejně jako jeho oděvy a domácí zvířena, se asi nedozvíme. Ale vlastně je to jedno: „doručování“ zaplavilo českou řeč jako nebezpečný invazní druh.
Je to zvláštní úkaz, který ledacos vypovídá o jazykovém vlivu. Velký anglický básník a kritik T. S. Eliot se ještě domníval, že péče o jazyk, objevování zašlých slov a jejich obnovování, případně objevování slov nových je výsostným úkolem básníka, později však tuto roli do značné míry přejali kritici, novináři a teoretici. Nad tím, že se všude objevoval diskurs, dekonstrukce, později výrazy jako vepisování nebo nověji propisování, se šlo ještě ušklíbnout. Jenomže doručování je ale úplně jiná liga.
Zvláštní je rovněž to, že výrazy jako „doručování“, případně používání slova „atlet“ i pro sportovce, kteří se nevěnují atletice, do jazyka nic nového nepřidávají, naopak špatným překladem z angličtiny ořezávají výrazové možnosti češtiny. A lidem, kteří tyto patvary používají, se sice budeme posmívat, ale ty výrazy v jazyce zůstanou.
