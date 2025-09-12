Hepi endo. Víte, jak přejímají cizí slova Češi, Islanďané, Vietnamci či Japonci?

Do druhé skupiny patří slova nepotřebná, která zkrátka přicházejí s dominantním kulturně-politickým vlivem – ten dnes ztělesňuje angličtina. Přejímají se i slova, která už v domorodštině máme, byť většinou jen proto, že to zrovna frčí: používat anglicismy je cool pro ty, kdo si přejí být in.
V mluvené podobě to jde rychle. Někdy dokonce tak, že se slovo hned ohne a zapadne ústrojně do české gramatiky: zapojit se do workshopu, koupit si bestsellery, neobejít se bez jazzu, uspořádát summity, nebýt workoholici či rovnou flexit.
Aby zapadla do češtiny, je třeba přiohnout i vlastní jména, rovným dílem Joea Bidena i Donalda Trumpa, Angelu Merkelovou či Georgii Meloniovou. Co se těžko skloňuje a časuje (homepage, poker face), možná brzy ze hry samo vypadne, popřípadě se přeloží (pokerová tvář).
V písemné podobě může být osvojení pomalejší: někdy zůstane bizarní anglo-česká forma typu mailovat, skypovat, chatovat, chillovat, scatový zpěv, ale časem může slovo zcela zdomácnět (běžně už i četovat, čilovat, hejtovat), stejně jako se z briefingu stal brífink, z businessu byznys, z image imidž, zatímco goal se druhdy změnil na gól, německý gescheft na kšeft a kirchhof na krchov.
Svůj půvab mají směle počeštěná slova jako barva (Farben), keška (cash), androš (underground) nebo bruslit (na síti; browse) aj. Nejspíš už se nevrátí doby, kdy jsme si i původní názvy měnili na Řím, Paříž, Drážďany, Lipsko, Cáchy, Vídeň, Solnohrad, Peking, Kanton…
|
Není kometa jako kometa. Zářící vlasatice známe dobře, o těch tmavých nevíme nic
To Vietnamci při přebírání slov nemají problém s ohýbáním, nýbrž s výslovností, zejména se souhláskovými shluky a koncovými souhláskami. Francouzské výrazy blouse (blůza), chou-fleur (květák), créme (zmrzlina), chemise (košile), essence (benzín), fromage (sýr), gare (nádraží) přijali jen pod podmínkou změny na: bó lu, súp ló, kem, só mi, xăng, pho mát, ga. Anglické selfie prošlo jako seo-phi, beer jako bia, show jako sô, developer jako đép, no a dollar, který do angličtiny přicestoval z českého tolaru, píší jako đô-la.
Japonci anglicismům propadli až nezdravě, přičemž na výsledných tvarech je znát, že nerozlišují mezi R a L. Ještě víc však udiví, že se jim zalíbilo používat výpůjčky tam, kde jistě nemusí: raita (lighter), ribingu (living room), daburu beddo (double bed), pato ka (patrol car, policejní vůz), dežitaru kamera (digital camera), rumu sabisu (room service), erekigita (electric guitare), gorukipa (goalkeeper), čairudo šito (child seat), anebo – ať to pro jednou uzavřeme kýženým způsobem – třeba happi endo.