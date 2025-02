Průtokové čtivo nebo zprávy dokáže AI překládat vcelku obstojně. Nad literaturou si zatím láme zuby

Mnozí říkají, že ta otázka je špatně položená, protože nejde o to „zda“, nýbrž „kdy“. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje a i způsob, jímž neuronové sítě fungují, nedává žádný důvod se domnívat, že by tomu v dohledné době mohlo být. Pokusy překládat kvalitní literaturu přes Deepl či jiné nástroje jsou zoufale nepoužitelné.

Překladatel Ladislav Nagy.

Přesto ta otázka opravdu je špatně položená. Nejde totiž o to, jestli nástroje postavené na neuronových sítích lidské překladatele nahradí, ale o to, jakým způsobem ovlivní jejich fungování. To se už stalo. A v míře netušené.

Není žádnou nadsázkou říci, že AI v posledních několika letech zcela proměnila oblast literárního překladu. Jak? Ekonomicky. Literární překlady nebyly nikdy dobře placené. Lépe řečeno, vždy špatně. Za posledních patnáct dvacet let vzrostl honorář za normostranu z nějakých 140 na 220 Kč. Stačí se podívat na vývoj ostatních cen a je jasné, že to, co byla kdysi mrzká odměna, je teď směšná almužna.

Překladatelé to snášeli díky tomu, že si mohli vydělat jinde: překladem tiskových zpráv a jiných marketingových materiálů, překladem zcela nenáročné korporátní komunikace apod. Nicméně tento trh se smrskl po finanční krizi v roce 2009 a prakticky zcela zmizel s nástupem překladatelských nástrojů využívajících neuronové sítě.

Výsledek? Počet překladatelů, kteří se živí čistě překladem knih, poklesl k nule. Většina z nich si musela najít jiné zaměstnání a překladům se věnovat ve volných chvílích. Jenže to má dvě úskalí: překlad je mimo jiné řemeslo a musí se dělat soustavně; zadruhé, je jen otázkou času, jak dlouho to někoho bude bavit. Zejména mladá generace, vyznávající vyváženost mezi prací a volným časem, patrně nebude příliš ochotná věnovat volný čas mizerně placené práci.

Pověstný hřebíček do rakve zatlouklo ministerstvo kultury, které ve svém potěmkinovském pokusu uspokojit EU a přijmout status umělce stanovilo takové podmínky, že překladatel vysoké literatury, jenž nechce umřít hlady a najde si příjem někde jinde, nebude mít nárok ani na žádnou podporu ve formě grantu či tvůrčího stipendia.

Vedle nástupu AI ke konci literárního překladu přispěla i široká kulturní obec tolerancí jazykových zhůvěřilostí. Stížnosti na neexistenci kritiky překladu nebyly jen akademická záležitost – a teď se to ukazuje. Procházely, ba dokonce byly ceněny překlady podprůměrné. Otupělost vůči stylistické kvalitě se vrací jako bumerang. Čtivo dokáže překládat AI celkem slušně. Zejména v oblasti tzv. young adult je to vidět nejlépe: redaktorka korporátu kajícně přijme Skřipec, anticenu za nejhorší přklad, slíbí polepšení… a nakladatel vzápětí vychrlí další podobné stylistické zmetky. Nuže, AI literární překlad skutečně ovlivnila – bohužel, rozhodně ne pozitivně.

Autor článku je překladatel