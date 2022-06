Prvotřídní obráběči jazyka a slov. Překladatele knih hrají nevděčnou roli

Překladatelství je nevděčné povolání, protože když překladatelé pracují dobře, běžný čtenář o nich vůbec neví. Pokud si jich všimne, patrně zrovna v ten okamžik selhali a do textu se vloudila chyba. Věta drhne, je potřeba přečíst si ji několikrát, pořád dokola tu někdo něco „říká“ nebo to celé působí jednoduše divně, nepřirozeně či nesmyslně. Malou představu o tom, že převést cizí jazyk do mateřského není tak snadné, má nejspíš každý uživatel automatických překladačů. Programy bojují i s angličtinou, natož s korejštinou, islandštinou nebo finštinou.

„Čtenář musí mít pocit, jako by to autor napsal česky, a to, myslím, překladače nikdy nezvládnou. Alespoň ne v literárním překladu, kde je potřeba mít širší znalosti kontextu, celého příběhu, reálií, někde je třeba něco dovysvětlit, někde možná i nahradit, aby to dávalo smysl,“ říká překladatelka z norštiny a předsedkyně spolku Překladatelé Severu Kateřina Krištůfková, spjatá s bestsellerovým autorem detektivek Joem Nesb /om.