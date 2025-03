O severském divadle a rozdílu mezi norským a českým školstvím. Překladatelka radí, v čem se inspirovat

Lidovky.cz: Diváci občas současnému divadlu vytýkají, že mu nejde rozumět. Chybí jim vzdělání v oboru, aby pochopili záměr tvůrců?

Určitě ne. Existence studijních oborů jako divadelní věda může budit dojem, že abyste něčemu rozuměli, musíte se v tom vzdělat. Tak to není, každý, kdo konzumuje jakékoli umění, ho chápe. Samozřejmě že porozumění umění můžeme kultivovat, ale rozhodně to nevylučuje možnost, aby mu rozuměl i laik, který jen rád a často chodí do divadla.

Lidovky.cz: Hodně emocí budí moderní ztvárnění klasických her. Konzervativnější diváci si přejí hru tak, jak byla napsaná.

To je složitější otázka. To, co je napsané na papíře a o čem mluvíme jako o dramatu nebo divadelní hře, je jen jednou ze složek divadelního výrazu, navíc někdy nemusí jít ani o složku dominantní. Drama je pokaždé interpretováno, klidně může být i upraveno. Inscenační tým tvoří lidé jako vy nebo já. Výsledná inscenace proto vždy promlouvá k současnému publiku a proto by bylo chybou představovat si, že existuje nějaký univerzální způsob, jakým inscenujeme divadelní hry, nebo snad trvat na tom, aby například text z 16. století byl zpracován způsobem, „jakým se to tehdy dělalo“. Jednak o něčem takovém toho často ani moc nevíme – a hlavně: divadlo je vždycky „tady a teď“. Teatrologové mohou studovat konkrétní inscenace a pojmenovávat, jaký nabízejí klíč k dnešnímu světu, divadelní historici zase zkoumají divadelní projevy v různých historických epochách. I je bude zajímat, jak divadlo fungovalo směrem k tehdejšímu publiku.

Lidovky.cz: Takže by stačilo mít jen trochu otevřenější mysl, přistoupit na hru a nechat divadlo na sebe působit?

Přesně tak. Jde o to, mít zkušenost s divadlem jako takovým. To je pořád neduh našeho školství: když člověk nemá osvíceného češtináře, který bere děti do divadla a dokáže s nimi mluvit o tom, co viděly, pod pojmem divadlo se často myslí jen drama. Pokud si člověk nenajde do divadla cestu sám, v povinné četbě přelouská vedle Babičky a Škvoreckého maximálně R.U.R. a Audienci a divadlo pro něj zůstane jen coby slova na papíře. Když už ale do divadla jednou chodit začnete, je to skutečně jen o cviku.

Lidovky.cz: Když už jsme u toho školství – vy máte zkušenosti s výukou na vysoké škole. Dnes se žehrá na klesající znalosti studentů a jejich nezájem o cokoli. Vnímáte to tak i vy?



KAROLÍNA STEHLÍKOVÁ Narodila se v roce 1975.



Vystudovala divadelní vědu a norštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také od roku 2007 působí jako externistka.

Mezi lety 2015 a 2024 pracovala jako odborná asistentka na katedře divadelních studií.

Absolvovala studijní pobyty na norských univerzitách v Oslu a Tromsö.

Překládá také současné drama i prózu z norštiny a spolupracuje na uvádění skandinávských her v divadle i v rozhlasu.

Studenti jsou rozhodně jiní, než jsme byli my, ale to, myslím, platilo vždycky. Jako pedagožce mi dělají radost ti, které předmět studia zajímá a kteří jsou zvědaví. Studentům dnes ve větší míře činí obtíže psaní, což proměňuje i to, jak pedagog může pracovat s odbornou literaturou. Už nemůžete studentům předhodit tlustou monografii a říct: „Přečtěte si to na příští seminář.“ Tedy říct to můžete, ale… Je třeba pracovat s menšími celky a mnohem víc se soustředit, aby studenti četli s porozuměním. Vnímám i nižší schopnost soustředit se na delší výklad, což podle mě souvisí s technologiemi; v nadsázce tomu moc nepomáhá, že na univerzitách je všude plné pokrytí wi-fi. Dokázat se odstřihnout od online světa je umění. Ano, před tabulí dnes musíme všichni více „tančit“, ale výuku lze snadno obohatit, zapojovat videa, ukázky, kvízy, vést s posluchači dialog v mnohem větší míře, než bylo dříve zvykem. Frontální přednášky už jednoduše nefungují.

Lidovky.cz: Máte zkušenost i z univerzit v Norsku. Tamní školství bývá označováno za vzorové, jaká je tedy situace tam?

Osobní zkušenost mám jen s prostředím vysokých škol a právě tam mě naučili, že nemám nesmyslně zatěžovat studenty mnohasetstránkovými publikacemi. Ke každému kurzu tam student dostane k dispozici tzv. penzum, složku s texty vybranými pedagogem. Očekávalo se, že tuto kompilaci opravdu přečtete kompletně a k obsaženým informacím se dokážete kriticky vztahovat... To je, myslím, dobrá cesta. Nedávno jsem v seznamu povinné literatury své čtrnáctileté dcery našla Starý a Nový zákon. Opravdu někdo předpokládá, že v tomhle věku přelouskáte celou Bibli?

Lidovky.cz: A ještě něco?

Jinak mě na norském školství fascinuje obecně to, že Norové jako malý národ se hodně soustředí na sebe, své dějiny, svou kulturu. S nimi se děti seznamují už od školky velice promyšleným způsobem, od jednoduchých akcí třeba k oslavě národního svátku 17. května až po návštěvy Národní galerie. A postupně se o své zemi přirozeně dozvídají čím dál tím víc. A řekla bych, že se díky tomu stávají také dobrými občany. Myslím, že něco takového bychom potřebovali i my.

Kromě toho se v Norsku přibližně do jedenácti let ve škole soustředí spíše na to, aby tam děti byly spokojené, chodily do ní rády, měly dobrý kolektiv a aby ke škole a vzdělávání získaly obecně dobrý vztah. Také tráví spoustu času venku, velká část vzdělávacího procesu především u mladších dětí probíhá v terénu. Norské školství není tak zaměřené na výkon, jako je to naše. V Česku se klade důraz na kvantitu znalostí, zatímco stejně důležité sociální dovednosti jako třeba spolupráce nebo formulování a obhájení vlastního názoru jsou pořád spíš upozaděné.

Lidovky.cz: A jak pak zvládají další studium?

Vzhledem k tomu, že Norové potom normálně absolvují univerzity, asi o nic zásadního nepřicházejí.

Lidovky.cz: Vy se v pedagogické praxi věnujete skandinávskému dramatu, vedete semináře o Ibsenovi, Strindbergovi nebo Holbergovi. Mají tihle „staří“ autoři potenciál dnešní mladé zaujmout?

To závisí na tom, co jim na nich chcete ukázat. V díle každého autora můžete hledat něco, co je univerzální, nebo se naopak zaměřit na jeho specifika. Třeba u Ibsena je to poměrně jednoduché, protože se věnoval střední třídě a jejím problémům. Dá se u něj zkoumat množství témat, která rezonují s tím, co prožíváme dneska. To právě můžeme pozorovat na současných inscenacích. A jsme zase u toho, že divadlo není jen text. Lidé, kteří studují teatrologii, čtou divadelní hry či chodí do divadla, pronikají do jeho světa a osvojují si jeho poměrně složitý kódovací systém. V tomto ohledu to mají složitější studenti skandinávských jazyků, kteří do mých kurzů chodí také a pro které je čtení divadelních her a chození do divadla třeba trochu nezvyk. Ti se s tím musí trochu poprat, ale perou se statečně. Někdy mě až překvapí, jak mladé lidi dokážou zaujmout i starší autoři.

Lidovky.cz: A co současné skandinávské drama? Je stejně specifické jako severská literatura nebo film?

Dá se říct, že celé skandinávské divadlo je specifické! Samotné drama nemusí být to nejdůležitější. Může také vypadat velmi různě, být dílem o kolektivu nebo být nezvykle vystavěné. V Norsku, kterému se věnuji nejvíc, nastal v devadesátých letech minulého století boom nové – často velmi experimentální – dramatiky. Takové texty mohou být pro české publikum trochu nezvyklé, tím mám na mysli třeba díla nobelisty Jona Fosseho nebo jiného úspěšného dramatika, Arneho Lygreho. Norové drama ochotně destruují, rozkládají ho na prvočísla, zkouší se obejít bez dramatické situace – mohou to prostě být velice složité formální experimenty, které na jevišti v cizí zemi mohou působit chladně, až odosobněně.

Aktuálně jsem v Oslu viděla nejnovější hru Jona Fosseho, jmenující se příznačně Někdo, která je sestavená z volně se prolínajících dialogů čtyř blíže neurčených postav a dotýká se jejich vzájemných vztahů. V této inscenaci herce po celou dobu představení vůbec nevidíte, jsou schovaní za zástěnou a jejich tváře jsou promítané na dvě obrazovky nad scénou, na každou herce snímá kamera z jiného úhlu.

Jde o regulérní podobu současného divadla, přesto v kombinaci s Fosseho holým, existenciálním textem může mít divák zážitek zásadního experimentu.

Lidovky.cz: Jak jsou takové počiny přenositelné do českého prostředí?

Jak které, v případě divadla je to mnohem složitější než u filmu. Dokonce ani když má hra velký úspěch v zemi svého vzniku, zdaleka to neznamená, že bude fungovat i v zahraničí. Divadlo, a zvláště činohra, je svou podstatou mnohem více vrostlé do lokálního prostředí, takže k jeho adaptaci do jiného kulturního prostoru je nutné vyvinout mnohem větší úsilí. U klasických titulů je to výrazně jednodušší, protože dílo už vešlo do kulturního povědomí – všichni víme, kdo je Hamlet nebo Nora, a budeme vždy otevřenější novým interpretacím. Je to podobné, jako když se v antickém Řecku psaly tragédie vycházející z všeobecně známých mýtů. Současné texty tedy mohou být příliš lokální, pak je přenos těžký a nemusí se vůbec podařit. Je úkolem dramaturga, aby zvážil potenciál konkrétní hry. Uvádět současnou zahraniční dramatiku v mnoha případech chce odvahu.

Lidovky.cz: Které inscenace severské dramatiky u nás považujete za vydařené?

V Praze funguje Divadelní spolek JEDL, což je malé autorské divadlo, jehož hlavními hybateli jsou Lucie Trmíková, Jan Nebeský a David Prachař. Neuděláte chybu, pokud k nim půjdete na cokoli. Ze skandinávských věcí mají teď na repertoáru bergmanovskou variaci s názvem Soukromé rozhovory a pak také Manželskou historii, založenou na životě Augusta Strindberga a jeho soužití s jednou z jeho žen. Na toto téma existuje i hra Noc tribádek švédského dramatika P. O. Enquista, kterou nyní uvádí brněnské HaDivadlo v režii Ivana Buraje s vynikající Ivanou Uhlířovou v roli Augusta Strindberga. Spolek JEDL hraje ještě Operu Ibsen, což jsou pozoruhodně zhudebněné Ibsenovy Přízraky. Ibsenů budeme mít letos docela pěknou úrodu. Nedávno měl premiéru Peer Gynt v pražském Disku, ovšem velmi se vydařila především skvělá inscenace téže hry v Činoherním studiu Ústí nad Labem v režii Michala Háby. A v dubnu nás čeká Divoká kachna ve Švandově divadle, kterou chystá Martin Františák.