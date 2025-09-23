Lidstvo brzy dosáhne populačního maxima. Čeká nás strmý sešup jako ve středověku

Fotogalerie 4

Ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Jaroslav Petr
8:00
Globální pokles porodnosti staví lidstvo před náročnou výzvu. Nápady, jak tuhle situaci řešit, by byly, ale zatím se nesetkávají s úspěchem. Máme šanci zabránit úbytku obyvatel planety, anebo je nutné to vzít jako fakt a přizpůsobit se? A bude vůbec tak zle, jak to vypadá?

Porodnost spadla na historické minimum, konstatuje Český statistický úřad v bilanci vývoje populace naší republiky za loňský rok. Narodilo se 84 311 dětí, což je v českých zemích nejméně od roku 1785. Na jednu ženu u nás loni připadlo 1,37 dítěte. V letech 1995 až 2006 se sice tento ukazatel plodnosti pohyboval mezi 1,13 a 1,33 dítěte na ženu, nicméně v posledních třech letech porodnost strmě padá a zlepšení se nerýsuje.

Vymírání svět naposled zažil během morových ran ve 14. století. Z tohoto trendu se vymyká jen subsaharská Afrika, kde se bude po roce 2100 rodit polovina všech dětí.

