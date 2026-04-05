Přemění Slováci USA na SŠA, nebo dokonce na Spojené štáty Imrichové?

Tento matematik, disident, později šéf slovenského parlamentu a dnes jedna z největších morálních autorit ve slovenské politice se domnívá, že svíčková demonstrace z roku 1988 otevřela cestu sametové revoluci o rok později, která pak zasáhla celé Československo. Byť se to účastníkům tehdejšího protestu nezdálo, s pouhou svíčkou v ruce se během půl hodiny stali morálními vítězi nad represivním systémem, obzvlášť když se ocitli tváří v tvář obuškům a kropicím vozům policie.
Mikloško se na webu Aktuality.sk zamýšlí, jakou cestu se Slovensku od svíčkové demonstrace podařilo ujít. Konstatuje, že Slováci jsou schopni sjednotit se pouze vůči společnému nepříteli, ale neumí si vytvořit pozitivní vizi toho, kým jsou a co chtějí. Podobně jako kdysi ideologii zla představoval komunismus, dnes ho nahradily korupce a honba za majetkem. Právě proto je tak důležité přinášet lidem naději. „Jsem rád, že žiju v této době,“ říká optimisticky Mikloško.
***
U tématu svým způsobem zůstaneme. V Bratislavě se v minulých dnech konal hlasitý kulturní protest asi 14 tisíc lidí formou pochodu kolem důležitých kulturních institucí. Jeho cílem bylo poukázat na hlubokou krizi, která postihla celou oblast pod správou slovenského ministerstva kultury. Demonstranti dali najevo svůj nesouhlas s politicky motivovanými zásahy do kultury a s děním ve Slovenské televizi a rozhlase (STVR).
Podle deníku Postoj.sk účastníci, mezi kterými byli známí herci a další lidé z kulturní sféry, mluvili o nekompetentnosti a destrukci v kultuře a o totalitních praktikách ze strany ministerstva, které za ně nese politickou odpovědnost. Požadovali proto odvolání ministryně Martiny Šimkovičové. Kulturní obec už dlouho upozorňuje na nezákonné kroky Fondu na podporu umění i na „autokratické“ praktiky ve veřejnoprávních médiích. Mluví o hrozícím kolapsu institucí, které patří pod ministerstvo kultury a které jsou nuceny škrtit rozpočty a propouštět zaměstnance.
***
Není žádným tajemstvím, že hybatelem toho všeho není Šimkovičová, ale formálně nejvyšší úředník ministerstva kultury, generální tajemník úřadu Lukáš Machala. Ministryni zpravidla doprovází jako stín, jako by ji hlídal, aby snad něco neprovedla. Že se vedení ministerstva nevěnuje skutečným problémům kulturního života v zemi, nýbrž podružnostem, ukazuje nedávný Machalův nápad. Na zasedání rady Slovenské televize a rozhlasu pokáral novináře, že v souvislosti se zprávami o Spojených státech amerických používají zkratku „USA“. Podle něj by měli správně slovensky užívat zkratku „SŠA“ pro „Spojené štáty americké“.
I nezaujatému pozorovateli staršího věku, který má za sebou pár let povinné školní ruštiny, se vybaví, že přesně tahle zkratka pro Spojené státy se užívá v ruštině. Je za tím nějaké skryté poselství? Nevíme. V každém případě platí, že se generální tajemník snažil dát svému nápadu patřičný důraz. Výhrůžně dodal, že pokud nebudou novináři státního rozhlasu a televize mluvit správně slovensky, čeká je finanční postih v podobě snížení platu. Jak ale upozornil deník Sme.sk, rada STVR nemá vůči zaměstnancům žádné pravomoci, už vůbec ne v otázce jejich odměňování.
Na návrh amatérského lingvisty Machaly reagovali ti, kdo na rozdíl od něj v této věci disponují jistou kompetencí: pracovníci Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd to uvedli na pravou míru. Podle nich je zkratka „USA“ plně zdomácnělá a všeobecně srozumitelná, tudíž je její užívání v naprostém pořádku. Deník Sme ale šel ještě hlouběji a připomněl, že název „Amerika“ je odvozen od italského jména „Amerigo“, které má germánský původ v podobě jména Amalric, což znamená domácí vládce. Jeho slovenskou obdobou je jméno Imrich. Takže pokud by Machala chtěl být v úsilí o slovakizaci zavedených pojmů důsledný, musel by vyžadovat, aby bylo pro Spojené státy americké používáno označení „Spojené štáty imrichové“, tedy se zkratkou „SŠI“.
Tento sloupek vychází v době Velikonoc, které jsou spojeny s nadějí na vzkříšení a překonání tmy. Dobře to symbolizují rozsvícené svíčky o velikonoční vigilii. Tak jako platilo v roce 1988 na demonstraci v Bratislavě, platí i dnes, že dokud hoří poslední svíčka, je tu naděje.