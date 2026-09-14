Když hledáme první stopy Přemyslovců, narážíme na svět, kde se skutečnost mísí s legendou. Legendou, již pozdější generace potřebovaly, aby svému vládnoucímu rodu poskytly legitimní počátek.
Skuteční Přemyslovci vykoukli zpoza opony dějin až v 9. století. A v té neklidné době, kdy se bojuje o vliv a moc, se prosazuje rod, jehož sídlem se stává Praha. První historicky doložený Přemyslovec kníže Bořivoj přijal křest a dostal se do okruhu velkomoravského knížete Svatopluka. Křesťanství se stalo politickým jazykem nové Evropy – a Přemyslovci se ho učili používat. Z několika nejistých stop se postupně stává dynastie.
Josef Žemlička: Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali
Kníže Václav, později svatořečený, dodal mladé formující se zemi duchovní a politickou identitu. Kníže Boleslav, na jedné straně bratrovrah, na druhé straně tvůrce našeho státu. Boleslav II., který rozšířil vliv čerstvého českého státu až někam za Krakov a směrem k současné Ukrajině k řece Bugu (o tom se později nemluvilo, ale současné výzkumy ukazují, že Boleslav II. prostě chtěl maximálně kontrolovat stezku obchodu s otroky, ze které Čechy značně bohatly).
A další vládci, významní i ti v dějinách ztracení. Z knížectví království. Z Prahy politické centrum. Přemyslovci rostli pomalu, ale v dobách největší slávy sahali po koruně Svaté říše římské. A pak v jedno horké odpoledne v Olomouci 4. srpna 1306 bylo všechno najednou pryč.
Kniha Josefa Žemličky, odborníka na Přemyslovce na slovo vzatého, nám je představí z jiného úhlu. Nikoli jen jako panovníky, ale jako lidi. Jak se rodili a umírali? Jak se ženili a bavili a jak byli pohřbíváni? Jak nastupovali na trůn a jak vládli? Autor této knihy je čtenáři představuje jako živé bytosti, které měly své potřeby a rituály, a ukazuje, že mezi námi a jimi až tak velký rozdíl není...