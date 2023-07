Rusko je zemí převratů. Čeho jsme ale byli svědky nyní a jakou roli hraje Prigožin v systému?

Co jsme to minulý víkend takřka v přímém přenosu na sociálních sítích a v televizi ve zprávách z Ruska viděli? Vzpouru? Mocenský převrat? Puč? Vůdce soukromé vojenské skupiny Wagner Jevgenij Prigožin veřejně zpochybnil oficiální ruskou verzi „speciální operace na Ukrajině“ a již poněkolikáté ukázal prstem na ministra obrany Sergeje Šojgua jako hlavního viníka ruských neúspěchů.

Wagnerovci pak 23. června ovládli Rostov na Donu a velitelství Jižního vojenského okruhu, načež se v obrněné koloně za malého odporu ostatních bezpečnostních složek vydali na Moskvu. Prezident Vladimir Putin v televizním projevu 24. června Prigožina odsoudil jako zrádce, nicméně místo nemilosrdného trestu všemocného cara nastalo vyjednávání. Prigožin pak před Moskvou zastavil a začal se stahovat.

Čeho jsme to tedy byli svědky? Nejdříve si musíme odpovědět na to, jakou roli vlastně Prigožin v systému hraje, jak nám události zapadají do známých schémat vzpour a převratů a jakou roli hrají vzpoury a puče v ruské historii.

Země vzpour

Nemusíme chodit daleko. Neúspěšný puč stál na začátku pro mnoho Rusů temného období spojeného s rozpadem Sovětského svazu před třiceti lety. SSSR se na konci 80. let ocitl kvůli vnitřním problémům a chaotickým reformám na pokraji zhroucení. Jeho poslední vládce Michail Gorbačov postupně ztrácel kontrolu nad situací a na jeho místo se tlačili noví političtí hráči, především ruský prezident Boris Jelcin.