Vše o přijímačkách na SŠ. Jak budou probíhat, jaká pravidla platí pro Ukrajince a co se nesmí při psaní testů

A protože počet přihlášených k JPZ je letos vysoký, podle Cermatu jde o cca 114 tisíc deváťáků, což je zhruba o 11 tisíc více než loni, o místa na středních školách bude boj. Přetlak zájmu řeší zejména gymnázia ve velkých městech, a to už několik posledních let, ale letos je situace ještě vyhrocenější: za zvýšeným počtem přihlášek totiž stojí nejen rostoucí demografická křivka patnáctiletých (k přijímačkám jde nejsilnější ročník za posledních 29 let), ale také děti z válkou postižené Ukrajiny, které se u nás hlásí ke středoškolskému studiu.

Naštěstí ale ve hře stále zůstávají i jiné školy, na něž budou mít studenti šanci nastoupit. Ukazuje se, že letos uchazeči zvolili trochu jinou taktiku: místo vyhlášeného gymnázia totiž často podávali druhou přihlášku „více na jistotu“, tedy na méně exponovanou školu.