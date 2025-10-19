Připraven bojovat. Rudolf Jelínek po okupaci v březnu 1939 neváhal

Někteří kvůli tomu prošli nemalou část světa, kterou by jinak pravděpodobně nikdy nepoznali. Osud však mnohým neumožnil dožít se kýžené svobody. Příběh zahraničního letce Rudolfa Jelínka je příkladem člověka, jenž také neváhal. Tragicky však zahynul daleko od své vlasti.
Narodil se 9. dubna 1915 v Lomnici nad Popelkou manželům Aloisi a Emilii Jelínkovým. Ti ve městě společně žili od začátků století a postupně se jim narodili tři potomci, z nichž právě Rudolf byl tím nejmladším. Otec Alois pracoval jako slévač v lomnické firmě Josef Horák, která se zaměřovala nejenom na výrobu textilních a hospodářských strojů, ale její součástí byla i slévárna na kovové odlitky. Matka Emilie, jak bylo tehdy běžné, obstarávala běh domácnosti.
Když Rudolf dosáhl školního věku, zahájil v rodném městě povinnou pětiletou docházku na obecné škole, po které nastoupil na měšťanku. Vzdělání zakončil druhým ročníkem nižší průmyslové školy a vyučil se jako klempíř. Před nástupem vojenské služby v československé armádě pracoval jako rýsovač u firmy Avia, k čemuž měl předpoklady získané studiem na průmyslovce. Jeho prací byla příprava materiálu a součástek, takzvané orýsování, pro další zpracování – obrábění, řezání nebo stříhání.
V březnu 1937 byl při hlavní odvodu do československé branné moci odveden ke službě na dva roky. Tu nastoupil k 1. říjnu téhož roku, a to u hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“ s velitelstvím v Trutnově. S velmi dobrým prospěchem vykonal do prosince výcvik jednotlivce pěšího vojska u 1. roty, na který navázal výcvik družstva u pěšího pluku 22 „Aragonského“. Ten dokončil v únoru 1938 a v dalších dvou měsících absolvoval výcvik řidičů motorových vozidel pro kategorii motocyklistů u automobilního praporu 5 v Přelouči. Během dalších částí roku podával u 2. roty hraničářského praporu 2 při různých cvičení dobré výsledky a velením byl popisován jako veselý, kamarádský, spravedlivý, upřímný, velmi dobrého vojenského vystupování, s občasnými projevy lenivosti.
Posledního srpnového dne roku 1938, kdy nálada nejenom v příhraničním Trutnově výrazně houstla, způsobil Rudolf Jelínek v jedné tamní restauraci výtržnost, kterou zavdal záminku německým obyvatelům ke kritice československé armády, za což byl potrestán 21 dny zostřené samovazby. Již 12. září, kdy Adolf Hitler pronesl na sjezdu NSDAP protičeskoslovenský projev v Norimberku, mu byl z důvodu vypuknutí nepokojů v pohraničí trest přerušen. V řadách svého praporu se tak zúčastnil pohotovosti v době největšího ohrožení státu koncem téhož měsíce.
Dne 15. března 1939 došlo k nacistické okupaci toho, co tou dobou z československého státu zbylo. V dubnu byl vojín Rudolf Jelínek propuštěn na trvalou dovolenou a přemístil se do Čakovic. Patřil mezi celou řadu obyvatel nově vyhlášeného Protektorátu Čechy a Morava, kterým nebyla situace ve vlasti lhostejná. Rozhodl se proto utéct do sousedního Polska, kde se začalo formovat jedno ze středisek protinacistického odboje.
Začátkem srpna překročil hranice a jen o několik dní později odplul lodí do Francie, kde podepsal závazek ke vstupu do Cizinecké legie a začátkem září odjel do jejího výcvikového tábora v Sidi-Bel-Abbès. O měsíc později byl přemístěn na leteckou základnu ve francouzském Tours. Začátkem června 1940 začal působit jako letecký mechanik u Groupe de Chasse III/3, u které tou dobou sloužilo hned několik československých stíhacích pilotů. Situace ve Francii se neustále zhoršovala, načež se dle svého udání 21. června přesunul s jednotkou do Oranu. Tam byl z jednotky propuštěn a přes Casablanku a Gibraltar se počátkem srpna dostal do Velké Británie.
Zanedlouho po příjezdu byl Rudolf Jelínek přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva a jako příslušník pozemního personálu sloužil u 312. československé stíhací perutě. U této jednotky setrval až do poloviny března 1942, kdy byl přeřazen k československému depu na bázi v St. Athan. Důvodem odchodu od stíhací perutě bylo jeho zařazení do výcviku pro radiotelegrafisty-střelce. Od května procházel intenzivním střeleckým výcvikem u No. 8 Air Gunnery School v Evantonu, na nějž navázal operačním výcvikem u No 1429 Czechoslovak Operational Training Flight v osádce kapitána Františka Fanty. Koncem srpna byla jednotka zařazena pod No 27 Operational Training Unit.
Dne 13. října 1942 se osádka, jejímž členem byl i Rudolf Jelínek, předčasně vracela z nočního výcvikového letu. Důvodem bylo nenadálé zhoršení povětrnostních podmínek. Domovské letiště Church Broughton bylo tou dobou však zahaleno hustou mlhou. Osádka pravděpodobně nezachytila zprávu s pokynem o přistání jinde. Jejich stroj jistou chvíli kroužil nad základnou, než havaroval krátce po jedenácté hodině nedaleko obce Scropton. Všech šest československých letců zahynulo. O tři dny později byl Rudolf Jelínek pohřben spolu s ostatními na St. Paul Churchyard ve zmiňované obci Scropton. V uznání vynikajících zásluh byl po skončení války posmrtně vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a v červnu 1991 povýšen do hodnosti podplukovníka letectva.