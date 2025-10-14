Malý, ale zauzlovaný problém. Jak vázání uzlů ukazuje, že svět prostě nedává smysl

Různé typy uzlů. | foto: DPphoto / Profimedia

Radek John
Matematici rozlouskli 88 let starou záhadu týkající se uzlů. Její řešení však přineslo zklamání: rozvázat jeden složitý uzel může být totiž lehčí než dva jednoduché. Znamená to, že svět je daleko méně uspořádaný a logický, než si lidé myslí.

Vstoupit do diskuse

