Malý, ale zauzlovaný problém. Jak vázání uzlů ukazuje, že svět prostě nedává smysl

Žila byla jedna princezna. Jednoho dne si vyrazila k jezeru, ale z něj se vynořil drak. Omotal princeznu a stáhl ji do hlubiny... Uvedený příběh nejspíš většina z vás někdy slyšela. Používá se jako pomůcka, když se snažíte naučit dračí smyčku. Jde o neobyčejně užitečný uzel: kdyby si měl člověk v životě osvojit jen jeden způsob, jak něco přivázat, dračí smyčka je jasná volba. Většina z nás ovšem umí uzlů několik, třeba osmičkový, lodní, kravatový a tak dále.
Uzly studují i matematici, od těch vázaných v každodenním životě se však mírně liší. Rozdíl je, že v matematice musí být volné konce uzlu navzájem spojené. Jedině tak vznikne stabilní objekt, který má smysl zkoumat.