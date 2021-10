Vždy, když používala nějaký nástroj jako nůžky, nůž nebo propisku, držela ho v pravé ruce, když si ruce musely pomoci samy, pracovala levá ruka. To se projevilo například při loupání mandarinky nebo česneku, když někomu mávala nebo když tleskala – to totiž levá ruka plácala do pravé.

„Zjistila jsem tedy, že cokoliv dělám s nástrojem, dělám pravou a levou to vůbec neumím. U činností bez nástroje to platí naopak,“ shrnuje své pozorování známá česká básnířka.