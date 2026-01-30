P. goliah patřil do větší skupiny blízce příbuzných vačnatců označované jako Sthenurinae. Znamená to něco jako silnoocasí. Všichni tito klokani už vymřeli. Ve srovnání se svými dnešními příbuznými se vyznačovali kratší lebkou. Na zadních tlapkách měli také pouhý jeden prst. P. goliah byl mezi nimi jednoznačně největší. Mohl dorůstat výšky okolo dvou metrů a hmotnosti skoro 250 kilogramů.
Šlo proto o největšího a nejzavalitějšího klokana všech dob. Právě kvůli tomu to dlouho vypadalo, že byl v jedné věci netypický. Klokany si většina lidí spojuje se skákáním.
P. goliah ale působil, že byl na tento druh pohybu moc těžký. Nová analýza 67 žijících i vyhynulých klokanů však naznačuje opak. Přišli s ní Megan E. Jonesová a Robert L. Nudds z Manchesterské univerzity společně s Katrinou Jonesovou z Bristolské univerzity.
Zajímaly je hlavně kosti zadních tlap klokanů. Mezi nimi zejména kost patní. K té se totiž upíná Achillova šlacha. Z rozměrů kosti se proto dají dopočítat její vlastnosti.
„Achillova šlacha u dnešních klokanů je nebezpečně blízko přetržení, ale to má svůj účel,“ řekla Megan E. Jonesová New Scientistu. „Umožňuje akumulovat velké množství elastické energie, aby mohli odrazit do dalšího skoku. Kdybyste jednoduše vzali dnešního klokana a zvětšili ho, narazili byste na problémy.“
P. goliah ale taková jednoduchá zvětšenina nebyl. Měl kratší chodidla. Jeho patní kost byla naopak širší. Podle výpočtů vědců se k ní mohla upínat dostatečně silná Achillova šlacha schopná vydržet zátěž během skákání.
„Je to důkaz, že jim mechanicky ve skákání nic nebránilo,“ odtušila Megan E. Jonesová. „Zda skutečně skákali, je jiná otázka.“