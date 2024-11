Evropa zaostává za USA, protože neumí integrovat dost imigrantů, říká nobelista Robinson

Podle nich demokracie a otevřenost přispívá k dlouhodobé prosperitě, ovšem jak Robinson upozorňuje, je těžké ji udržet. Politici v USA teď nereagují na přání lidí a na desetiletí trvající stagnaci životní úrovně, ale chovají se tak, že se systém může vychýlit mimo funkční demokracii. A Evropa ekonomicky zaostává, protože má málo imigrantů.

Lidovky.cz: Proč podle vás zaostává nyní Evropa ekonomicky za Spojenými státy, když ve svých knihách kritizujete právě americký model státu a společnosti? Neměla by na tom Evropa být lépe?

Spojené státy jsou technologicky nejdynamičtější zemí už více než sto let, od konce 19. století. Myslím, že to tak je, protože Američané rozvíjejí určitý model ekonomiky, který byl spojen s posunováním hranic (myšlena určitá podnikavost a novátorství plynoucí podle některých původně z posouvání americké hranice na Divokém západě, pozn. red.) a mobilitou.

Politická třída dnes již nereprezentuje obyčejné lidi. V Anglii dřív bývala Labour Party plná lidí z dělnické třídy, teď je plná lidí, kteří chodili na Oxford. James Robinson

Jedna z nejkritičtějších věcí přitom bylo to, že se USA staly atraktivními pro migranty z jiných zemí, ze zbytku světa. Spojené státy měly identitu, která absorbovala talenty odevšad. Například Elon Musk, zakladatel Tesly, je z Jižní Afriky, rodina Steva Jobse, zakladatele Apple, pochází ze Sýrie, Sergej Brin, jeden ze zakladatelů Google, je zase Rus. Američané neměli etnickou identitu jako Angličané nebo Francouzi, vytvořili si identitu kolem ústavy a víry v ústavu a tato identita byla schopná absorbovat lidi z celého světa. Po pravdě, nemám pro to vědecké důkazy. Samozřejmě, můžeme přemýšlet i o dalších věcech, které dělají Spojené státy tak ekonomicky a technologicky dynamickými, ale tohle je podle mě ten hlavní faktor.

Lidovky.cz: Takže si myslíte, že problém je v tom, že Evropa je pro imigranty uzavřenější a méně inkluzivní než Spojené státy? Vždyť migrace teď způsobuje velké politické potíže jak v Evropě, tak v USA.