Ve slově „propisovat“ je kus nostalgie. Ovládlo naši řeč do takové míry, že je těžké mu odolat

Frekvence použití slova „propisovat“ je vskutku úctyhodná. Propisuje se všechno, všude a kamkoli. Výroky politiků se propisují do cen na burze, změny ve společnosti se propisují do zákonů a zákony zase do změn ve společnosti. Kdysi, zejména v oblasti humanitních věd, dlouho vládlo sloveso „vepisovat“. Jenže to nemělo auru tajemnosti, patrně do češtiny přešlo z francouzštiny, snad od Rolanda Barthese nebo některého z podobných myslitelů.
To ale není případ slova „propisovat“. To se vynořilo spontánně a ovládlo naši řeč do takové míry, že je těžké mu odolat. Zrovna před týdnem jsem četl text jedné své kamarádky, vynikající novinářky, a „propisovat“ tam bylo hned třikrát. Naprosto úchvatná dominance, srovnatelná snad jen s tím, jak kdysi naší řeči vládlo sloveso „mapovat“. Kdysi se všechno mapovalo, teď se všechno do všeho propisuje.
Ale „propisovat“ je mnohem lepší než „mapovat“. Mapování je moc teoretické, není v něm žádný čin. Propisování v sobě má akci, tlak, hmatatelný otisk. A taky vzdor, protože přichází v době, kdy se ve světě jedniček a nul už nic nikam nepropisuje. „Mapování“ šlo s proudem, inspirovalo se proliferací všemožných online map, které výrazně usnadnily život; „propisování“ jde proti technologickému proudu.
Především je ale v tom slově hodně nostalgie. Slovo propiska se už pomalu přestalo používat. Často se používá jen tužka (zatímco pro „tužku“ jako takovou je třeba upřesnit „obyčejná tužka“), roller, keramické pero. Akt propisování zase evokuje kopírák, artefakt z doby minulé, onen zázračný vynález, který umožňoval při vytvoření dostatečného tlaku, ať už rukou, nebo strojem, vyhotovit několik kopií stejného textu a který vyžadoval podstatně vyšší námahu než dvojice klávesových zkratek.
Zároveň sloveso propisovat evokuje psaní a papír. Protože z displeje se nic nikam nepropíše. Pro propisování je papír nutnost. Text na papíru, ať už psaný rukou, strojem, anebo tištěný, v sobě má jistou důstojnost, definitivnost, celistvost. Drží v celku, nenechá se rozložit na tokeny, z nichž by neuronová síť mohla sestavit text úplně jiný. Text rozebraný na částečky počítačem, aby tyto stavební kameny mohly být použity jinak, se totiž nikam nepropíše. Propsat se může jen něco, co drží nějak pohromadě, co dává smysl jako celek.
Klišé jsme si navykli mýtit, a to po právu. Vypovídají o určité výrazové a vlastně i myšlenkové lenosti, ba snad nedostatečnosti. Jenže v některých případech, a to je právě případ „propisování“, nám jimi jazyk něco naznačuje a spontánní přijetí tohoto výrazu není epidemie, nýbrž spíš široce sdílená nostalgie po světě, v němž psaní nebylo jen záležitostí virtuální, ale fyzickou.
Autor je překladatel