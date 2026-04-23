Proč se mýlil Ehlrich, Malthus a další proroci konce světa. A proč jim nasloucháme i dnes?

Spočívá v tom, že rostliny neustále vynalézají jedovaté sloučeniny včetně kofeinu, nikotinu či kokainu, čímž se brání býložravcům, avšak dočasně: býložravci se zase naučí nový jed zneškodňovat či ho koncentrovat ve svém těle a bránit se tak proti predátorům. Evoluce rostlin a býložravého hmyzu je tak nekonečným utkáním mezi obránci a útočníky.
Ehrlichova-Ravenova teorie koevoluce je slavná mezi biology, nicméně všeobecně známého intelektuála učinila z Ehrlicha až jeho kniha Populační bomba (1968), jež reagovala na historicky vůbec nejrychlejší růst lidské populace o více než 2 % ročně, tedy na dlouhodobě neudržitelné zdvojnásobování lidstva každých 35 let.
Ehrlich z této situace vyvodil konkrétní, pregnantně formulované předpovědi hladomorů, během nichž v následujících desetiletích nutně zahynou stovky milionů lidí, ať už uděláme cokoli, protože „boj o výživu lidstva je ztracen“.
Apokalyptického textu se prodaly tři miliony výtisků. Strůjci zelené revoluce v zemědělství naštěstí knihu nečetli, a tak se katastrofické předpovědi ukázaly díky zvyšující se produkci potravin jako zcela mylné. Ehrlich ovšem své názory nikdy nezměnil, jen použil osvědčenou taktiku proroků konce světa, totiž posunul datum kataklyzmatu dále do budoucnosti.
Ještě v novinovém rozhovoru z roku 2018 předpovídal nutný kolaps civilizace v řádu desetiletí. Je pozoruhodné, jak mu to mezi kolegy biology po celé půlstoletí procházelo bez významnější kritiky. Ta sice přicházela, ale hlavně z kruhů ekonomických.
Ehrlich své názory nikdy nezměnil, jen použil tradiční taktiku proroků konce světa, totiž posunul datum kataklyzmatu dále do budoucnosti.
Ehrlichovy předpovědi byly jen variantou klasické analýzy Thomase Malthuse z roku 1798, který argumentoval, že lidstvo roste rychleji než jeho schopnost vypěstovat si dostatek potravy. Ehrlich chyboval, když podcenil význam technologického pokroku. Právě ten vedl ke zlepšujícím se podmínkám v rozvojových zemích, a tedy k poklesu porodnosti, jakož i k rostoucí výkonnosti zemědělství.
Ehrlich ovšem nebyl sám, neboť významná část hnutí za ochranu přírody je vůči technologické civilizaci někdy až iracionálně podezíravá. Stačí si připomenout odpor vůči geneticky modifikovaným plodinám, poškozující ve svých důsledcích životní prostředí i zemědělce v rozvojových zemích.
Kontroverzní vztah k technologii zůstává živým problémem i dnes, v době nových krizí životního prostředí. Máme být technoskeptiky, omezit spotřebu i produkci energie, tedy i naši uhlíkovou stopu, a vydat se cestou hospodářského nerůstu? Nebo naopak investovat do zvýšené výroby energie i za cenu dočasného růstu emisí a zajistit tak rozvoj velkých modelů umělé inteligence v naději, že s jejich pomocí přijdou vynálezy nutné ke konečnému odklonu od fosilních paliv? Co by navrhoval Ehrlich, si dokážeme představit, nicméně to byl jeden z nejméně úspěšných proroků posledního století.
Autor je entomolog