Držitel prestižních ocenění Grammy, Oscar i Zlatý glóbus na svém probíhajícím turné představuje stejnojmenné studiové album. Jde o jeho první ucelenou autorskou nahrávku od dob úspěšného projektu American Utopia, který ovládl nejen koncertní pódia, Byrne jej mimochodem představil roku 2018 na festivalu Metronome na pražském Výstavišti, ale dočkal se i broadwayské inscenace a oceňovaného filmového zpracování v režii Spikea Leeho.
Aktuální šňůra slibuje mimořádný zážitek, Byrne na ní propojuje jedinečnou autorskou vizi s intimním, a přesto neobyčejně pestrým orchestrálním zvukem patnáctičlenného newyorského ansámblu Ghost Train Orchestra.
David Byrne
17. června, O2 universum, pořádá agentura Live Nation.
Když v roce 2023 skončila Byrneova životní kapitola spojená s American Utopia, dopřál si hudebník tvůrčí pauzu. Říká, že během ní uvažoval o smyslu vlastní práce a významu umění jako takového, což se stalo myšlenkovou páteří celé nadcházející desky.
K realizaci svých vizí si přizval renomovaného producenta Kida Harpoona, známého ze spolupráce s Harrym Stylesem či Miley Cyrus. Společně s Ghost Train Orchestra vytvořili nahrávku, která balancuje mezi experimentem a melodickou přístupností. Na albu navíc hostují zvučná jména jako Hayley Williams z Paramore, bubeník The Smile Tom Skinner či zpěvačka St. Vincent, tentokrát pod občanským jménem Anne Clark.
Zazní i největší hity
Zahraniční recenze dosud odehraných koncertů nešetří chválou a shodují se, že Byrne opět dokázal redefinovat formát živého vystoupení. Kritici vyzdvihují především neuvěřitelnou vlnu čiré radosti a energie, které zpěvák na publikum přenáší. Koncertní podoba Who Is the Sky? je dokonce popisována jako únik z reality, kde se orchestrální intimita přirozeně mísí s byrneovským smyslem pro rytmus, nakažlivý tanec a nečekané dramatické momenty.
Celé představení doprovází skupina hudebníků, zpěváků a tanečníků, přičemž někteří z nich pamatují již minulé turné. Scénická koncepce, stejně jako v případě American Utopia, stírá hranice mezi vizuálním uměním, divadelním vyprávěním a tradičním koncertem, což diváky vtahuje přímo do centra dění.
Program by měl uspokojit jak obdivovatele Byrneovy moderní éry, tak nostalgické pamětníky éry Talking Heads. Z nového alba Who Is the Sky? zaznívají například písně Everybody Laughs, My Apartment Is My Friend, What Is the Reason for It? nebo The Avant Garde.
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Největší nadšení však zpravidla vyvolávají klasické hity Talking Heads. Aranžmá s Ghost Train Orchestra dodávají nový zvuk a energii klasikám jako And She Was, Houses in Motion, Slippery People či (Nothing but) Flowers. Vrcholem hlavní části setu bývá trojice Psycho Killer, Life During Wartime a Once in a Lifetime. Celý koncert obvykle končí definitivní tečkou v podobě přídavku Burning Down the House.